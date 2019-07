'Pepona', la exetarra que cocina para los prófugos catalanes en Gante Natividad Jáuregui entra en su domicilio de Gante tras llegar en bicicleta, su medio de transporte habitual. / S. Arroyo Natividad Jáuregui, huida desde hace 40 años, es ahora anfitriona de los fugados Puigdemont y Valtònyc en su casa belga SALVADOR ARROYO GANTE. Domingo, 21 julio 2019, 10:41

Dos hechos que coincidieron en un mismo día han desatado los fantasmas del pasado de Natividad Jáuregui (San Sebastián, 1958). 'Pepona', exmiembro del comando Bizkaia de ETA, está prófuga de la justicia desde hace cuatro décadas tras ser acusada de estar implicada en el atentado que en 1981 acabó con la vida del teniente coronel Ramón Romeo Rotaeche. Huyó a Bélgica, conocido en épocas pretéritas como el 'santuario etarra'.

El 9 de julio el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo condenó a Bélgica, país en el que reside, a indemnizar a los hijos del militar asesinado por no atender adecuadamente las órdenes europeas de detención y entrega que España cursó en 2004, 2005 y 2015. El nuevo fallo puede dar un giro a su placentera vida belga, ya que abre la puerta a que vuelva a ser reclamada por la Justicia española. De hecho, la Fiscalía de la Audiencia Nacional está analizando las opciones.

Horas después de conocerse el fallo, Jáuregui, amante de los fogones, tuvo invitados 'ilustres' en casa. Según desveló 'El Mundo', el expresidente catalán Carles Puigdemont y gente de su entorno se desplazaron desde Waterloo para cenar con ella. No era la primera vez que participaba en esta suerte de 'cena de prófugos' en el txoko de Gante, ya que el 4 de junio el rapero mallorquín Valtònyc, huido de la justicia, colgó una foto con 'Pepona' en la cocina de su casa. Duró apenas unas horas en su perfil de Twitter porque alguien le recomendó que no era lo más apropiado. Aquel día, según estas informaciones, Puigdemont también estaba en el encuentro. Él y Paul Bekaert, abogado flamenco de los tres. Ambos, bastante más prudentes que el rapero, decidieron no aparecer en las redes sociales.

Ya sexagenaria, Jáuregui disfruta desde hace años de una vida más o menos normalizada en Gante, una de las localidades más turísticas y dinámicas del país. Hoy reside en una vivienda al margen de uno de los canales que vertebran la ciudad flamenca, a escasos 20 minutos andando de un centro histórico peatonal bullicioso que estos días es epicentro de su gran fiesta estival.

«¡No, no, no!»

Su calle es una arteria tranquila, residencial, sin negocios minoristas, con barcazas amarradas en el canal, algunas reconvertidas en alojamiento. Una calle casi de postal entregada a las bicicletas. Es el mejor medio para desplazarse y el que utiliza también una mujer perseguida por su pasado terrorista que no ha rendido aún cuentas con la justicia. Con ropa oscura, pelo largo y cano, estaciona su bici azul, carga con varias bolsas y accede al interior de un edificio de tres alturas.

Este periódico intentó hablar con ella directamente a través del interfono. «¡No, no, no!», respondió molesta en francés, nada más escuchar su nombre (Natividad). No dio más opción. Colgó bruscamente. Este sería el segundo domicilio que se le conoce en los más de diez años que lleva en Gante. Anteriormente, residió en un apartamento en Bernard Spae, una calle atravesada por el tranvía y menos pausada que la actual. Allí fue arrestada y puesta en libertad las dos veces que se rechazó su entrega a las autoridades españolas por el asesinato de Ramón Romeo. Y desde allí convirtió en negocio su pasión, los fogones.

Se dio a conocer como «María Sukalde» y se forjó cierta reputación como chef ofreciendo servicios de catering, hasta el punto de aparecer en alguna publicación del sector. Por entonces era también muy activa en las redes sociales. Cientos de fotografías en su perfil de Facebook. Sus viajes, su trajín en la cocina, su negocio (repartiendo los encargos culinarios en bicicleta). Y varias instantáneas en las que se exhibía con una opulenta mariscada, que dispararon la indignación en España.

Cerró la cuenta de esa red social después de su primera detención en 2013, que reveló a Gante su pasado más tenebroso. Su segundo arresto, en 2016, ya tuvo un menor impacto mediático en la ciudad. Su rastro ya no era tan notorio. En las dos ocasiones, la justicia de este país la dejó en libertad ante «la posibilidad de que sus derechos fundamentales no fueran respetados» en España.

Ahora, esta opción vuelve a cobrar fuerza. Ya lo advirtió el poeta William Faulkner: «El pasado no está muerto ni enterrado. De hecho, ni siquiera es pasado».