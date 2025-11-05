Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Urgente Peinado imputa a una nueva alto cargo de Moncloa y rechaza archivar el 'caso Begoña'
Judith Alexandra González Portal de Transparencia

El juez cita como investigada a la secretaria general de la Presidencia, Judith Alexandra González, superiora de la empleada de Moncloa que trabajó en la cátedra de la mujer de Sánchez

Melchor Sáiz-Pardo

Melchor Sáiz-Pardo

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 10:23

Comenta

El juez Juan Carlos Peinado no solo rechaza archivar la investigación sobre la asistente de Moncloa Cristina Álvarez que supuestamente trabajó en potenciar la carrera ... profesional de la mujer de Pedro Sánchez sino que ha imputado en el 'caso Begoña Gómez' por malversación de caudales públicos a la Secretaria General de la Presidencia del Gobierno, Judith Alexandra González, superiora jerárquica desde marzo de 2023 de Álvarez, parte del período en el que supuestamente esta trabajadora pública se dedicó a la gestión del día a día de la Cátedra de Transformación Social Competitiva (TSC) de la Universidad Complutense de Madrid (UCM).

