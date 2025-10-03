Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Captura del trabajo académico al que plagia Peinado R.C.

Peinado copia sin citar pasajes completos de una revista jurídica para llevar a Begoña Gómez ante el jurado

El instructor, en la resolución dictada el jueves por la noche ante la falta de motivación de la primera, incluye seis párrafos literales plagiados de un trabajo de la Universidad de Deusto

Melchor Sáiz-Pardo

Melchor Sáiz-Pardo

Viernes, 3 de octubre 2025, 07:31

Comenta

El artículo se llama «Las causas de conexión penal y su aplicación tras la reforma operada por la Ley 41/2015», lo escribió Ignacio José ... Cubillo López, profesor de titular de Derecho Procesal de la Universidad de Córdoba, y fue publicado en 2017 por la «Revista de Derecho Público» de la Universidad de Deusto.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Goia renunciará a la Alcaldía tras el pleno del 16 de octubre: «Es una decisión que había tomado hace tiempo»
  2. 2

    Jon Insausti será su relevo como alcalde y candidato en 2027
  3. 3

    4.000 alumnos con más de un 10 de nota se quedan fuera de la carrera deseada en la EHU
  4. 4 El bar de pintxos de San Sebastián que cambia de manos: «Llegamos al barrio con muchas ganas»
  5. 5

    Cientos de estudiantes se manifiestan en Donostia en apoyo al pueblo palestino
  6. 6 El nuevo negocio que aterriza en San Sebastián con una inauguración creativa que regala flores
  7. 7

    La Real vestirá de Joma la próxima campaña
  8. 8

    La batalla de Alderdi Eder se pone al rojo vivo
  9. 9

    «El precio de la ternera se duplicará en dos años»
  10. 10

    Un colegio de Barakaldo recurre a un menú de urgencia tras detectar insectos en la comida

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Peinado copia sin citar pasajes completos de una revista jurídica para llevar a Begoña Gómez ante el jurado

Peinado copia sin citar pasajes completos de una revista jurídica para llevar a Begoña Gómez ante el jurado