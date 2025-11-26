Peinado «aparta» a Manos Limpias del 'caso Begoña' por la fianza y le da tres días para recurrir

El juez del 'caso Begoña Gómez, Juan Carlos Peinado, ha «apartado» de esta causa al pseudosindicato ultra Manos Limpias por no haber presentado ante el ... Juzgado de Instrucción 41 de Madrid la «justificación documental de haber consignado el importe exigido para ser tenido por parte en el presente procedimiento». O sea, que no consta en la secretaría de este juzgado que en los 19 meses desde que se iniciaron estas diligencias previas el colectivo haya presentado el resguardo bancario que atestigua que ha presentado la fianza para ser parte en este procedimiento como acusación popular.

En su providencia, fechada el pasado 24 de noviembre y a la que ha tenido acceso este periódico, el instructor Peinado aclara que la decisión de dejar fuera de la causa a Manos Limpias no es firme, ya que cabe en el plazo de tres días un recurso de reforma para aclarar si se hizo efectiva o no esa caución.

Se da la circunstancia que fue una querella presentada por Manos Limpias la que inició esta causa, aunque -aclaran fuentes de este procedimiento- el hipotético apartamiento del sindicato que lidera Miguel Bernard no tendría consecuencias para este caso, en el que el colectivo Hazte Oír ostenta la dirección letrada de las acusaciones populares.

Esta misma semana, el abogado de Manos Limpias en el 'caso Begoña Gómez' remitió a peinado un escrito en el que comunicaba su renuncia a la defensa legal entre acusaciones de «activismo político» de la dirección del pseudosindicato.

La decisión del letrado Carlos Perales y del procurador Xavier Valcarce fue comunicada formalmente este lunes al órgano judicial que dirige Juan Carlos Peinado. Lo han hecho dos meses después de transmitírselo por burofax al colectivo que lidera Miguel Bernard y de que éste no haya dado en este periodo acuse de recibo tras los intentos «infructuosos» realizados por la representación procesal.