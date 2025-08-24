Patxi López critica que el PP utiliza la corrupción y los incendios y «solo le importa el ruido» Lamenta que, frente a los incendios que han afectado a España en los últimos días, la única aportación del PP haya sido su «obsesión» por echar al presidente del Gobierno

El portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, señaló ayer que al PP «solo le importa el ruido» sea con la corrupción o los incendios. Se refirió así a las comparecencias de varios ministros, previstas para la próxima semana en el Senado a petición del Partido Popular por ambos asuntos. El también exlehendakari habló del hecho de que el viernes el PP solicitara una comparecencia «urgente» de Pedro Sánchez para hablar de corrupción, debido a la nueva imputación por un presunto delito de malversación de su mujer, Begoña Gómez. «Estamos sufriendo las consecuencias de un Gobierno nacido de corrupción y que no puede luchar contra ella», indicó Dolors Montserrat.

En contraposición, Patxi López señaló que al PP«solo le importa el ruido», tanto en ese tema como en la gestión de los incendios en varias comunidades. «Como colofón, piden las comparecencias de todos los ministros y ministras habidos y por haber.(...) Si de verdad les importara la realidad y qué tenemos que hacer para que no vuelva a suceder, los primeros que tendrían que comparecer son los presidentes de las comunidades autónomas», ha añadido.

En este sentido, el portavoz del PSOE lamentó que, frente a los incendios que han afectado a España en los últimos días, la única aportación del PP haya sido su «obsesión» por echar al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. «Este es el nivel político del Partido Popular. Esta es la gran aportación a nuestro país que está haciendo el Partido Popular desde hace años. Le da igual lo que le pase a los ciudadanos y a las ciudadanas», lamentó.

Ley de indultos

Por otra parte, el PP ha registrado una Proposición No de Ley para que, desde el Congreso se inste el Gobierno a reformar la Ley que regula el ejercicio de gracia del indulto. Todo con el fin «de blindar nuestro sistema constitucional» y «no permitir que ningún delincuente condenado por terrorismo o por homenajear a terroristas, por corrupción, por ataques a la integridad territorial o cometidos contra menores puedan acceder a una medida de gracia», explicó la dirigente popular Cuca Gamarra.