Las patrias confinadas

El Aberri Eguna de este Domingo de Resurrección, 12 de abril, estaba llamado a pasar revista –y quién sabe si factura– al escrutinio de las ... elecciones autonómicas que el lehendakari había adelantado a ayer, 5-A. La irrupción sin piedad del coronavirus en el plácido renacer de la Euskadi en paz ha situado la política en un escenario insólito: suspensión de la cita con las urnas forzando las cuadernas de una legalidad ajena a las urgencias de una pandemia; un Parlamento disuelto en un momento crítico en el que están en juego el presente y el futuro inmediato del país y con la dialéctica Gobierno-oposición sujeta con alfileres; un estado de alarma que otorga al Estado, con el presidente del Gobierno a la cabeza, unos poderes que desbordan los 'checks and balances' de la España de las Autonomías. Y en paralelo, el Covid-19 también está inoculando sus efectos sobre la idea de la patria, sobre lo que significa el patriotismo y sobre la floración de patriotismos –en plural– que se reivindican a sí mismos como tales aunque se envuelvan en banderas incluso opuestas.

El nacionalismo vasco y Elkarrekin Podemos conmemorarán este domingo, como les permitan las circunstancias, un Aberri Eguna con el país confinado, con un temor generalizado a pillar el virus, contagiárselo a un ser querido o sufrir su devastador impacto económico y con los márgenes de libre actuación del autogobierno constreñidos por el estado de alarma. No hay nada muy diferente en el sentir de los vascos de los de todos aquellos otros ciudadanos –en España, en Europa y en el mundo– que tienen otro sentimiento patriótico; o que, incluso negándose a militar en una identidad determinada, sienten la llamada de un patrotismo inspirado por lo comunitario, por la preservación del bien común. Los vascos no logramos anticiparnos a la crisis: el Covid-19 se adentró con vírica chulería en el corazón de Osakidetza; en sus hospitales, con Txagorritxu convertido en epicentro de la pandemia entre nosotros. Lo que intentamos ahora es salir cuanto antes de esta catástrofe, pero ya no podremos hacerlo solo por nuestros propios medios en un mundo tan interconectado. No pensemos solo en las dos caras de la moneda –colaboración/dependencia– que implica la extensión del estado de alarma. Pensemos en esa UE en la que cada estado va a su manera contra la infección y de la que tanto dependen, por ejemplo, nuestras exportaciones.

Todo apunta a que este Aberri Eguna de obligada reflexión sobre qué es la patria en un planeta maniatado por un virus globalizado reeditará el duelo en torno a la gestión de lo público entre el PNV y EH Bildu. Ese pulso novedoso al que se encaminaba la abortada precampaña tras el trágico desplome del vertedero de Zaldibar. Pero esta pugna y la que libran todos los partidos vascos hoy en forzosa 'hibernación electoral' se entrecruza con ese otro prolongado 'día de la patria' que representa el estado de alarma y que encarna, como jefe del mando único, Pedro Sánchez. Constitucionalmente, es el Gobierno el que propone y gestiona la alarma y el Congreso el que autoriza las prórrogas. Pero en las crisis mayúsculas, la ciudadanía tiende a buscarse a sí misma en los líderes y no en los órganos colegiados, a la espera de lo que ocurra con la aún evanescente sugerencia de unos nuevos Pactos de la Moncloa. La aspiración de transformar una Presidencia frágil en una incontestable por efecto de la pandemia ronda la Moncloa. El presidente ha rescatado una significativa expresión –«compatriotas»– en sus discursos sabatinos a la Nación. Las discrepancias entre Sánchez y Urkullu no solo tienen que ver con la gestión de la crisis. Tienen que ver con el crudo ejercicio del poder en dos espacios patrióticos con el mismo virus pero sin identidades miméticas.