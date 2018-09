«Algo pasa en la política y en Podemos para que Zabala o Domènech lo dejen» «Es muy pronto para hablar de candidatos a lehendakari. No hay ninguna prisa» A. G. E. Domingo, 9 septiembre 2018, 10:02

-¿Cuáles son sus prioridades para el nuevo curso político?

-Hemos detectado que dentro de la izquierda vasca existe una crisis de prioridades. Mientras PSE y EH Bildu se pelean por ser muleta del PNV, a Elkarrekin Podemos le toca ocuparse de los problemas reales de la gente y ser la referencia de izquierdas en el Parlamento.

-Pili Zabala dijo en una entrevista en este periódico que dejará la política y hace unos días lo ha hecho Xavier Domènech. ¿Pesa demasiado esta profesión?

-La política no es fácil. Además, creo que Pili, como todos nosotros y los que estamos en cargos públicos de Podemos entendemos que este es un periodo transitorio y que tiene una limitación en el tiempo.

-¿Le sorprendió su decisión?

-Siempre he sabido cuáles eran sus intenciones, a mí nunca me las ha ocultado y ha sido honesta con ello.

-¿Su candidatura no fue entonces una opción acertada?

-Que una persona decida no continuar con su carrera política más tiempo o eternamente no le resta su capital político. En su momento fue una decisión acertada.

-¿Buscan de nuevo a una mujer para candidata a lehendakari? ¿O quizás usted mismo podría serlo?

-Es muy pronto para hablar de esto. No hay ninguna prisa.

-¿Qué le pareció la decisión de Xavier Domènech?

-Igual de respetable. Sé que el trabajo que ha tenido ha sido intenso y muy duro en un contexto político hostil. La política está al servicio de la vida y no a la inversa.

-¿No será contagioso, prevé más abandonos?

-Espero que no. Yo me encuentro muy bien y con muchas ganas de seguir adelante. Lo que tendremos que hacer es algún tipo de reflexión sobre qué tipo de organización queremos y que tipo de militancia exigimos a las personas para que, en un momento dado, entiendan que tienen que dejar la política para poder continuar normalmente con su vida. Eso desde luego nos exige una reflexión interna. Algo pasa en la política o quizás siempre ha pasado, siempre ha sido muy dura. Pero, desde luego, no podemos achacar esto a fuerzas externas, algo también pasa en esta organización.