Los partidos vascos rechazan la petición de Bildu de vetar a Casado, Rivera y Abascal en campaña Andoni Ortuzar, Itxaso Atutxa, Arnaldo Otegi y Marian Beitialarrangoitia, ayer en la tribuna de invitados del pleno. / EFE La coalición abertzale ha desatado una tormenta política al registrar esta iniciativa en el Parlamento DV Sábado, 21 septiembre 2019, 13:24

PNV, PP, PSE y Elkarrekin Podemos han criticado la proposición no de ley presentada por EH Bildu en el Parlamento vasco en la que se pide vetar a Pablo Casado, Albert Rivera y Santiago Abascal en Euskadi durante la campaña electoral. En el escrito, la formación abertzale propone que el Parlamento, «desde el respeto a la libertad de expresión de la ciudadanía, asociaciones y partidos políticos», reclame «a partidos de ámbito español cuya implantación en Euskal Herria es prácticamente nula que renuncien a utilizar este país para la obtención de votos en el resto del Estado» y que «no tensionen la convivencia provocando altercados y situaciones violentas que todos rechazamos».

La propuesta ha generado una cascada de reacciones por parte del resto de partidos, que han rechazado esta iniciativa. Desde el PNV, José Luis Tellería ha considerado «un poco delirante» presentar este tipo de iniciativas en el Parlamento vasco. Aunque ha opinado que la petición de EH Bildu ha sido «manipulada» porque en ningún momento habla de «vetar» a partidos a la hora de hacer campaña en Euskadi, ha señalado, en referencia a la izquierda abertzale, que también «algunos de aquí buscan la crispación» como hizo Ciudadanos y Vox, «que vinieron conscientemente a crispar para sacar réditos electorales en el Estado».

En el seno del PP, Antón Damborenea ha lamentado que él mismo debe ser «de los que crispan solo por existir», porque «si no eres nacionalista, por lo visto crispas, y vamos a seguir crispando todo lo que podamos». Damborenea, que ha calificado de «fascistada» la iniciativa de EH Bildu, ha sostenido que los «líos» en los actos de Vox y Ciudadanos de la pasada campaña «los organizaron los de Bildu como siempre al ir a un mitin de Ciudadanos» o Vox.

José Antonio Pastor (PSE) ha asegurado que en ningún caso van a apoyar una iniciativa «absolutamente peligrosa en un país en el que hemos tenido 'apartheid' político y nos han amenazado de muerte». Además ha criticado que unos quieren «patrimonializar la patria vasca y otros, patrimonializar la patria española».

Por parte de Elkarrekin Podemos Joserra Becerra ha rechazado una propuesta que afecta a «derechos básicos» e «infantiliza a la ciudadanía vasca, que sabe que (Vox o Ciudadanos) vienen a crispar».

«No se dice que ningún partido no haga campaña»

El parlamentario de EH Bildu Iker Casanova ha explicado que en la iniciativa presentada «en ningún momento se dice que ningún partido no haga campaña» en Euskadi y lamenta que se haya creado una polémica no sobre su texto, sino sobre «lo que algunos han inventado» del mismo. Ha insistido en que se refieren únicamente a aquellos actos que se hacen dentro de una «estrategia de provocación, que vienen a insultar a los del pueblo al decir que son una sociedad enferma o podrida» y que no se refiere a los actos que se hacen con «normalidad», como los del PP.

Su iniciativa se justifica, alegan, por las convocatorias que Vox hizo el pasado mes de abril en Bilbao y San Sebastián, así como las que después hizo Ciudadanos en Rentería y Ugao-Miraballes, y la anteriormente protagonizada por ambos partidos en Alsasua, junto con el PP en aquella ocasión.