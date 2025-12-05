Los partidos vascos elevan su inquietud por la ola de ataques y hostigamiento a políticos

Los partidos vascos han reaccionado con inquietud y palpable preocupación ante la oleada de ataques vandálicos a sedes de PSE y PP, la mayoría ... con pintura, y el hostigamiento a políticos e instituciones. El primero en dar voz a esta sensación fue el lehendakari Imanol Pradales, que condenó ayer «enérgicamente» los ataques, señalamientos e insultos a dirigentes políticos y partidos que se están produciendo en Euskadi, que calificó de «inaceptables». En estos últimos días han sido vandalizadas la sede del PP de Bilbao, así como las placas en memoria de víctimas de ETA en Durango), y han aparecido carteles amenazantes en Vitoria-Gasteiz contra el secretario general del PSE-EE, Eneko Andueza, cuya foto aparecía en una diana.A través de la red social X, Pradales aseguró que los insultos, señalamientos y ataques contra partidos políticos y dirigentes políticos «son inaceptables en democracia». A su juicio, «no es aceptable querer suprimir la forma de pensar de los demás» como tampoco lo es «imponer formas de ver el mundo». «Es inaceptable y no lo toleramos. Lo condenamos enérgicamente», afirmó para mostrar su solidaridad y apoyo a «todos los militantes del PSE y del PP».

La pugna de fondo

Los partidos se muestran firmes pero, a la vez, cautelosos, porque se muestran a la espera de saber todas las diligencias policiales, antes de extraer conclusiones. La mayoría de los partidos consultados coinciden en situar este mayor número de episodios más en el marco de un pulso por el activismo social callejero en el seno de la juventud radical vasca que en una amenaza real de regreso de la violencia. En concreto, la pugna entre las nuevas generaciones se libra entre los jóvenes de EH Bildu y Sortu, organizados en torno a Ernai, y las organizaciones del denominado Movimiento Socialista.

En todo caso, el incremento de acciones vandálicas sí ha reabierto el debate político sobre la seguridad. El PNV se muestra muy crítico por la respuesta de EH Bildu, que considera absolutamente insuficiente a la hora de llevar a cabo una deslegitimación radical de la intimidación. Desde EH Bildu, a su vez, se cree que detrás de la polémica existe una estrategia del PNV que busca una polarización con el objetivo de estigmatizar a la izquierda independentista en una coyuntura en la que esta última pretende abrirse a nuevos sectores sociales y políticos. Se trataría, según esta tesis, de frenar esa operación con el fin de evitar a toda costa el sorpasso electoral.

Los socialistas también reconocen su preocupación. Admiten que no puede compararse ni mucho menos estos episodios con el ejercicio de intimidación del pasado pero temen que persista una profunda cultura política antidemocrática que les obligue también a poner pie en pared para no ceder en una cuestión de principios y que les obliga envolverse en una bandera de una mayor firmeza. El PSE es consciente del movimiento efectuado por EH Bildu para «rechazar sin ambages» el último episodio contra Eneko Andueza y otros líderes políticos en una pancarta en Vitoria. «Es necesario, pero aún sigue siendo insuficiente», consideran al aludir al gesto de EH Bildu que no se adhirió a una declaración unánime de «condena» en la Junta de Portavoces del Ayuntamiento de Vitoria.

Javier de Andrés, líder del PP en el País Vasco, expresó ayer su preocupación por que «PNV y PSE estén jugando con la izquierda radical vasca, EH Bildu, quien está laminando la identidad vasca», acusando a estos partidos de optar por una alianza que compromete los principios éticos básicos por conveniencias políticas en Madrid.

En el contexto de un pleno ordinario en el Parlamento Vasco y tras un reciente ataque a la sede del PP en Bilbao, De Andrés subrayó la necesidad de «recuperar el suelo ético perdido» en Euskadi, tras el ataque reivindicado por Ernai mediante un cartel. El dirigente del PP destacó el deterioro en la calidad política que representa el apoyo explícito de grupos juveniles a actos de intimidación, describiéndolo como «un salto cualitativo en negativo».

Un ataque por día 28-11 Gernika La réplica del cuadro del 'Guernica' en la villa foral amaneció llena de pintadas contra el Rey y de «pedirnos perdón» y «queremos libertad». 28-11 Intxaurrondo Seis ertzainas resultaron heridos y una persona fue detenida en las protestas contra una carpa de Vox en el barrio donostiarra, saldadas con incidentes.

29-11 Altza La sede del PSE de Altza apareció con pintadas en euskera contra el consejero de Vivienda, Denis Itxaso, por su proyecto de nuevo barrio de viviendas en Auditz Akular. 03-12 Durango Las placas de tres asesinados por ETA aparecieron manchadas de pintura pocos días después de que fueran inauguradas como homenaje.