Pintadas y carteles contra la fachada de la sede del PP de Bizkaia, en el centro de Bilbao.

Los partidos vascos elevan su inquietud por la ola de ataques y hostigamiento a políticos

Pradales considera «muy inaceptables» las agresiones y los insultos a dirigentes políticos y las formaciones aumentan la presión sobre EH Bildu

Alberto Surio

Alberto Surio

San Sebastián

Viernes, 5 de diciembre 2025, 01:00

Los partidos vascos han reaccionado con inquietud y palpable preocupación ante la oleada de ataques vandálicos a sedes de PSE y PP, la mayoría ... con pintura, y el hostigamiento a políticos e instituciones. El primero en dar voz a esta sensación fue el lehendakari Imanol Pradales, que condenó ayer «enérgicamente» los ataques, señalamientos e insultos a dirigentes políticos y partidos que se están produciendo en Euskadi, que calificó de «inaceptables». En estos últimos días han sido vandalizadas la sede del PP de Bilbao, así como las placas en memoria de víctimas de ETA en Durango), y han aparecido carteles amenazantes en Vitoria-Gasteiz contra el secretario general del PSE-EE, Eneko Andueza, cuya foto aparecía en una diana.A través de la red social X, Pradales aseguró que los insultos, señalamientos y ataques contra partidos políticos y dirigentes políticos «son inaceptables en democracia». A su juicio, «no es aceptable querer suprimir la forma de pensar de los demás» como tampoco lo es «imponer formas de ver el mundo». «Es inaceptable y no lo toleramos. Lo condenamos enérgicamente», afirmó para mostrar su solidaridad y apoyo a «todos los militantes del PSE y del PP».

