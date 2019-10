Todos los partidos, salvo EH Bildu, pactan rechazar hoy en la Cámara los 'ongi etorris' Carmelo Barrio, en la tribuna del Parlamento Vasco durante un pleno. / BLANCA CASTILLO PNV, PSE, Elkarrekin Podemos y PP ultiman un texto en el que se insta a actuar con altura de miras y a poner en el centro a las víctimas y a su sufrimiento A. GONZÁLEZ EGAÑA SAN SEBASTIÁN. Jueves, 3 octubre 2019, 08:28

El debate sobre el rechazo a los homenajes públicos a los presos de ETA a su salida de la cárcel vuelve hoy al Parlamento Vasco de la mano de una proposición no de ley presentada por el Partido Popular. PNV, PSE, Elkarrekin Podemos y PP ultimaban ayer un texto en el que se recogerá el rechazo de estas fuerzas políticas a los homenajes y se considerará que en este asunto se debe actuar con altura de miras, poniendo en el centro a las víctimas y a su sufrimiento. El documento que será presentado hoy en el pleno ordinario de la Cámara vasca, expresará estos aspectos desde una perspectiva ética y no tanto jurídica o policial.

La proposición no de ley presentada por el Partido Popular y registrada por Carmelo Barrio el pasado 31 de julio, reclama el rechazo a los 'ongi etorris' porque «son contrarios a la defensa de los derechos humanos y suponen una revictimización para las víctimas». Exige además la adopción de «medidas oportunas» para impedir los actos de recibimiento, enaltecimiento y homenaje a miembros de ETA que se organizan en pueblos y ciudades, y que, según señala el texto, «infringe» la legislación que protege a las víctimas del terrorismo contra actos de «descrédito, menosprecio y humillación».

PNV y PSE y Elkarrekin Podemos han presentado sendas enmiendas al texto firmado por los populares vascos, mientras que EH Bildu se ha mantenido al margen de cualquier debate previo. Fuentes de la coalición de Sortu, EA, Alternatiba e independientes, indicaron que no han presentado ninguna enmienda porque no están de acuerdo con las intenciones del PP «de embarrar el debate de los 'ongi etorris', haciendo de ellos unos actos horribles de enaltecimiento en los que se insulta vilmente a las víctimas, y en esos términos no se pueden interpretar hoy en día esos actos».

El texto que se debatirá en el pleno abordará el tema desde una perspectiva ética

La enmienda registrada por PNV y PSE también propone que el Parlamento Vasco rechace los actos de reconocimiento «con ostentación pública» a los presos de ETA e insta a quienes los organizan y promueven a que «dejen de hacerlo» por sensibilidad hacia las víctimas y al dolor de sus familias, por respeto a una memoria crítica del pasado y para favorecer la construcción de una convivencia conciliadora. El texto de los socios en el Gobierno Vasco también hace referencia a la necesidad de que los partidos representados en la Cámara vasca reiteren a los poderes públicos competentes la necesidad de «garantizar» las políticas de reconocimiento, verdad, justicia y reparación «debidas a las víctimas del terrorismo y de vulneración de derechos humanos, «eliminando los agravios sufridos, y los que pudieran provocárseles, así como adoptando las medidas que eviten su ofensa, humillación y revictimización».

El documento de enmienda registrado por Elkarrekin Podemos insta a los grupos parlamentarios a que considerar «injusto» para las víctimas y «negativo» para el proceso actual de reconstrucción de la convivencia en Euskadi, la celebración de actos públicos que representan «una exaltación de la violencia, un homenaje o reconocimiento a la pertenencia a una organización terrorista». Hace además un llamamiento a las instituciones públicas, partidos y agentes sociales a redoblar los esfuerzos para promover «activamente» entre la ciudadanía vasca «la deslegitimación del uso de la violencia, como recurso para la resolución de conflictos tanto en el pasado como en el presente y futuro».

Año y medio después

El debate llega año y medio después de que el Parlamento Vasco lograra un acuerdo amplio contra los «homenajes públicos» a expresos de ETA, también con la abstención de EH Bildu. El consenso entre el resto de partidos se fraguó tras una negociación entre los dos socios del Gobierno Vasco y Elkarrekin Podemos, a la que el PP, partido que igualmente había activado la iniciativa, se sumó poco antes de las votaciones, aunque solo apoyando el punto primero, que era el del rechazo a los recibimientos por lo que suponen de «revictimización» para los afectados por la violencia. Los populares no lograron apoyo a su proposición no de ley, que iba más allá al exigir a la Ertzaintza que actuara de oficio ante los homenajes.