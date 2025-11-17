Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Más de 51.000 personas asistieron al encuentro. Ander Guillenea

Partidos y entidades aplauden la movilización social en el Euskadi-Palestina

Pradales afirma que fue una noche «increíble» y Matute señala que «una vez más» la sociedad vasca «ha estado en el lado correcto de la historia»

Iñigo Fernández de Lucio

Lunes, 17 de noviembre 2025, 07:25

Comenta

Tras el histórico encuentro entre Euskal Selekzioa y Palestina –registró el récord de asistencia a un partido de la selección vasca y fue la ... primera vez que el conjunto árabe jugaba en Europa– este domingo fue día de realizar valoraciones. Partidos políticos y entidades soberanistas coincidieron en ensalzar el duelo como «una noche para el recuerdo». Una jornada doblemente reivindicativa por la paz y la oficialidad del conjunto vasco.

