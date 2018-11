«En el parque ninguna madre se me acercó nunca a darme un abrazo» Ana Iríbar recuerda en un vídeo de Covite cómo vivió los días siguientes al asesinato de su marido, Gregorio Ordóñez A. G. E. SAN SEBASTIÁN. Domingo, 18 noviembre 2018, 08:33

«Yo soy de Alsasua. Y en el momento en que yo me caso con un guardia civil, mi familia me ignora. Es como si desapareciera. Ya no soy de la familia. Un hermano mío me dice que no vaya al pueblo porque no quiere que le relacionen con el guardia civil. Cuando mi marido tiene el atentado en Tolosa, mi hermano sale en una fotografía en la prensa y ETA le empieza a mandar cartas de amenaza. Tiene que abandonar el pueblo». Con estas palabras de Conchi Hernández, viuda del agente Aurelio Prieto, de cuyo asesinato se cumplirán 38 años este miércoles, arranca el vídeo que Covite presentará el próximo día 24, durante la conmemoración de los 20 años del nacimiento del Colectivo de Víctimas del Terrorismo, que tendrá lugar en el Palacio Miramar. Al testimonio de Conchi, le acompañan los de otros damnificados miembros del colectivo que en la actualidad reúne a 500 familias. Rememoran cómo vivían solos y en el ostracismo hasta que el Colectivo de Víctimas del Terrorismo, Covite, les dio visibilidad y la oportunidad de paliar lo que consideraban «palmaria desatención». Muchas de aquellas víctimas y otras que se sumaron en años posteriores, se reunirán el sábado para recordar el acto fundacional del colectivo que reunió a 212 familiares de víctimas del terrorismo de Gipuzkoa, Bizkaia, Araba, Navarra y del País Vasco francés.

Hernández, en la actualidad una de las compañeras inseparables de Consuelo Ordóñez en protestas como las que lleva a cabo el colectivo contra el enaltecimiento del terrorismo, añade en su testimonio el giro que dio su vida de la noche a la mañana tras el atentado de su marido en Tolosa. «Mi vida cambió en el momento en que me di cuenta de que me habían subido a un avión de carga, llevando a mis pies a mi marido en un féretro y a mi niña, de seis meses, en brazos. Mi hermana lo dejó todo y también me acompañó. Llegué a la ciudad a la que había ido solo para casarme y tuve que rehacer la vida de la nada», relata.

Ana Iríbar, la viuda de Gregorio Ordóñez, edil del PP de San Sebastián asesinado por ETA el 23 de enero de 1995, también repasa aquellos primeros días tras el asesinato en San Sebastián en los que por fin se atrevió a salir a la calle, «no por miedo, sino por falta de fuerzas», con su hijo Javier, de catorce meses. «Recuerdo que en el parque donde jugaba habitualmente, ninguna madre se acercó nunca a darme un abrazo. Más bien me daban la espalda, me ignoraban. Entraba en los comercios y se hacía el silencio», narra.

Cristina Cuesta rememora también aquel primer capítulo tras el asesinato de su padre. «Tuve que dejar los estudios. Mi madre cayó en una depresión y tuve que remangarme, hacerme fuerte y sacar a la familia adelante», cuenta mientras recuerda que en los años 80 permanecieron en «el más absoluto anonimato». «Vivíamos ocultas, ocultadas, y no nos atrevíamos a decir que éramos víctimas del terrorismo. Solo lo comentabas con los que te daban mucha confianza», explica en su testimonio.