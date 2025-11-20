Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Los parlamentarios vascos en pie, este jueves en recuerdo a Santiago Brouard.

El Parlamento Vasco recuerda a Santiago Brouard asesinado por los GAL hace 41 años

Un pebetero encendido y una fotografía del pediatra bilbaíno le recuerda junto a la escultura 'Brújula de Medianoche' que se encuentra a la entrada de la sede del Legislativo

A. González Egaña

A. González Egaña

San Sebastián

Jueves, 20 de noviembre 2025, 12:04

Comenta

Todos los partidos representados en el Parlamento Vasco, junto al lehendakari y los consejeros, han guardado este jueves un minuto de silencio en memoria de ... Santiago Brouard, el diputado de HB asesinado por los GAL el 20 de noviembre de 1984. Como cada año desde 2014, el tributo ha tenido lugar en el inicio del pleno ordinario que celebra en la Cámara vasca y responde a una decisión adoptada entonces por el Parlamento Vasco, que estableció celebrar actos en recuerdo de los cuatro parlamentarios vascos asesinados en atentados terroristas que además de Brouard son los socialistas Enrique Casas, Fernando Buesa y el popular Gregorio Ordóñez.

