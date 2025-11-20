El Parlamento Vasco recuerda a Santiago Brouard asesinado por los GAL hace 41 años

Todos los partidos representados en el Parlamento Vasco, junto al lehendakari y los consejeros, han guardado este jueves un minuto de silencio en memoria de ... Santiago Brouard, el diputado de HB asesinado por los GAL el 20 de noviembre de 1984. Como cada año desde 2014, el tributo ha tenido lugar en el inicio del pleno ordinario que celebra en la Cámara vasca y responde a una decisión adoptada entonces por el Parlamento Vasco, que estableció celebrar actos en recuerdo de los cuatro parlamentarios vascos asesinados en atentados terroristas que además de Brouard son los socialistas Enrique Casas, Fernando Buesa y el popular Gregorio Ordóñez.

Estos homenajes se llevan a cabo en los plenos más cercanos a la fecha de cada asesinato. Al inicio de la sesión plenaria se ha proyectado la fotografía de Santiago Brouard en el salón de plenos y con todos los parlamentarios puestos en pie se ha guardado un minuto de silencio. Además, el Parlamento Vasco ha instalado un pebetero y una fotografía de Santiago Brouard junto a la escultura 'Brújula de Medianoche' en memoria a las víctimas del terrorismo que se encuentra junto a la entrada principal de la sede del Legislativo.

Santiago Brouard fue asesinado por los GAL el 20 de noviembre de 1984, cuando se encontraba en su consulta de pediatría en Bilbao. El asesinato de Enrique Casas se produjo el 23 de febrero de 1984, en un atentado de los Comandos Autónomos Anticapitalistas. Gregorio Ordóñez murió a manos de ETA el 23 de enero 1995 y Fernando Buesa, murió junto con su escolta, Jorge Díez, cuando ETA hizo explotar una furgoneta bomba el 22 febrero del año 2000.