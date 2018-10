El Parlamento Vasco entrega a los expertos la encomienda sobre el nuevo estatus La presidenta de la Cámara, Bakartxo Tejeria, ha leído el encargo que la ponencia de autogobierno a los cinco juristas, que reconocen su labor para lograr consensos será «complicada» MIGUEL VILLAMERIEL Viernes, 26 octubre 2018, 13:30

El Parlamento Vasco ha realizado este viernes de forma solemne la encomienda para la redacción de un texto articulado sobre el nuevo estatus para Euskadi al grupo de cinco expertos designados por los grupos parlamentarios. La presidenta de la Cámara, Bakartxo Tejeria, ha sido la encargada de leer el encargo de la ponencia de autogobierno a los cinco juristas, en un acto solemne que ha tenido lugar en la sala de recepciones del Parlamento. Los expertos contarán ahora con ocho meses para realizar su labor, que reconocen de forma mayoritaria que se presenta «complicada», porque deberán aunar en un mismo texto posiciones que en estos momentos se presentan muy distantes.

Los juristas que integran el grupo técnico encargado de elaborar una propuesta de texto articulado han recogido la encomienda de manos de la presidenta del Parlamento «con responsabilidad», pero conscientes de la «dificultad» que entraña alcanzar consensos en la renovación del Estatuto de Gernika. El grupo de cinco juristas está formado por Mikel Legarda (a propuesta del PNV), Iñigo Urrutia (EH Bildu), Arantxa Elizondo (Elkarrekin Podemos), Alberto López Basaguren (PSE) y Jaime Ignacio del Burgo (PP).

Todos los expertos, salvo Mikel Legarda, han hablado este viernes ante los medios sobre el modo en el que encaran esta tarea y han apuntado a las dificultades que encontrarán en el camino. El más escéptico respecto a la posibilidad de lograr un consenso ha sido Jaime Ignacio del Burgo, que acude a iniciativa del PP, al asegurar que no ve «ningún margen» para el entendimiento, aunque ha agregado que «a veces los milagros ocurren».

Tras la lectura de la encomienda por parte de Tejeria, los cinco expertos se han reunido en una sala cerrada con un letrado de la Cámara y, a partir de ahora, sus trabajos deberán desarrollarse con un compromiso de «confidencialidad», tal y como recoge expresamente el encargo de la ponencia de autogobierno. Al acto, además de la presidenta del Parlamento, han asistido los integrantes de la Mesa y de la Junta de Portavoces, así como parlamentarios de todos los grupos.

Congruencia con las bases

La encomienda que la ponencia de autogobierno aprobó con el respaldo de PNV, EH Bildu y Elkarrekin Podemos pide al grupo de expertos que el borrador de la reforma estatutaria se redacte «en congruencia» y de «conformidad con las bases y principios» aprobados por este órgano. Aunque, desde el «respeto y salvaguarda» de esas bases, los expertos podrán buscar «puntos de conexión» con los votos particulares de otros grupos por «si fuera posible» ampliar los consensos ya alcanzados.

Socialistas y populares no respaldaron este mandato de la ponencia porque consideraron necesario que los juristas determinen previamente si el texto acordado entre PNV y EH Bildu tiene encaje constitucional, ya que de no ser así no podría completar su recorrido, como ocurrió con el denominado plan Ibarretxe, cuya tramitación fue rechazada por el Congreso en 2004.