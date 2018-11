El Parlamento Vasco se contagia de la tensión del Congreso por el uso del término «fascista» El rifirrafe se desató tras acusar Ubera (EH Bildu) a Bengoechea (PP) de usar «argumentos fascistas» contra una ley de euskera, y obligó a la presidenta Tejeria a intervenir MIGUEL VILLAMERIEL SAN SEBASTIÁN. Viernes, 23 noviembre 2018, 06:40

El Parlamento Vasco se contagió ayer por unos minutos del ambiente de tensión que está caracterizando los plenos del Congreso en las últimas semanas, con el triste ejemplo de este miércoles aún reciente. Si aquel día el diputado de ERC fue expulsado del hemiciclo por la presidenta del Congreso después de llamar «fascista», «indigno» y «hooligan», entre otras cosas, al ministro de Exteriores, Josep Borrell, ayer la palabra «fascista» también se coló en el Parlamento Vasco, que en los últimos años ha pasado por ser una Cámara bastante más moderada que el Congreso en sus debates políticos. La acusación de la parlamentaria de EH Bildu Rebeka Ubera contra su homóloga del PP Juana Bengoechea de utilizar «argumentos fascistas» dio lugar a un tenso rifirrafe en el que también se vieron implicados la presidenta del Parlamento, Bakartxo Tejeria, el popular Borja Sémper y el jeltzale Iñigo Iturrate.

Ocurrió durante la toma en consideración de una proposición de ley de EH Bildu para garantizar el derecho a saber euskera, el ambiente se empezó a caldear cuando Ubera (EH Bildu) acusó a Bengoechea (PP) de hacer «'casadismo' lingüístico» (en referencia al líder del PP Pablo Casado) y de utilizar «argumentos fascistas» para desacreditar la proposición de ley de la coalición soberanista, que busca garantizar el aprendizaje gratuito del euskera. La parlamentaria del PP había asegurado que se trataba de una ley «innecesaria, discriminatoria y liberticida», y criticó cuestiones como que «se pueda negar el título de la ESO a los alumnos que no acrediten el nivel B2 de euskera al término de la enseñanza obligatoria».

Durante la intervención de Bengoechea, la presidenta del Parlamento ya tuvo que llamar la atención a la Cámara para que guardara silencio ante las risas y comentarios que estaba provocando su intervención (especialmente cuando reclamó al lehendakari que retirase «el plan Urkullu» para un nuevo estatus), pero la acusación de EH Bildu sobre los «argumentos fascistas» abrió la caja de Pandora. Bengoechea volvió a la tribuna y lamentó que Ubera hubiera dado «el primer paso» para convertir el Parlamento «en lo que hemos visto que ha pasado en otras Cámaras de España». «Yo nunca le diría eso a usted, esa es la diferencia entre ustedes y nosotros. Ya va detrás del señor Rufián», añadió Bengoechea, que además pidió amparo a la presidenta.

Entonces tomó la palabra Bakartxo Tejeria, que argumentó que «no os ha llamado fascistas, ha dicho que eran argumentos fascistas. Hay que diferenciar». La tensión no acabó ahí, porque el portavoz parlamentario del PP, Borja Sémper, pidió la palabra y, tras bregar con Tejeria para poder intervenir, denunció que «un miembro de la Mesa, concretamente el señor Iturrate (PNV), no deja de mofarse de las intervenciones de otros parlamentarios, y hace gestos y aspavientos que no se corresponden con la obligación de los miembros de la Mesa de mantener la seriedad y el rigor».