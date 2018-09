El Parlamento encarga a los expertos redactar el nuevo estatus sin valorar su encaje legal La ponencia de autogobierno se reunió ayer en el Parlamento para aprobar el encargo al grupo de expertos. PSE y PP se desmarcan de la encomienda al rechazar la ponencia sus propuestas para un análisis jurídico | PNV, EH Bildu y Podemos aprueban que los cinco juristas redacten un texto articulado «congruente» con las bases aprobadas, aunque les animan a «ampliar consensos» MIGUEL VILLAMERIEL SAN SEBASTIÁN. Jueves, 13 septiembre 2018, 07:14

La ponencia de autogobierno del Parlamento Vasco cerró ayer casi dos años de trabajo en la presente legislatura con la confirmación de que lograr amplios consensos en la reforma del Estatuto es casi una quimera. PNV, EH Bildu y Elkarrekin Podemos aprobaron la encomienda para que un grupo de cinco expertos designado por los grupos parlamentarios redacte un texto articulado sobre el nuevo estatus en el plazo de ocho meses, pero el PSE y el PP se desmarcaron del encargo después de que se rechazaran sus propuestas para que este equipo de juristas valorase también el encaje legal de las bases pactadas por las dos fuerzas soberanistas antes del verano. PNV y EH Bildu, que ayer volvieron a utilizar su mayoría en la Cámara para ratificar las bases del nuevo estatus, desestimaron la conveniencia de que los expertos emitan un informe sobre la constitucionalidad del nuevo estatus bajo el argumento de que «no dudan» de que las bases tienen acomodo legal.

A pesar de que el PNV había realizado en las últimas semanas varios llamamientos a ensanchar los consensos logrados hasta ahora -en una línea marcada por Iñigo Urkullu desde Lehendakaritza-, en la reunión de la ponencia en la que los grupos debían acordar la encomienda al grupo de expertos, los jeltzales optaron por no separarse del acuerdo que les llevó a cerrar las bases del nuevo estatus con EH Bildu antes del verano. Así, tras ratificar ayer cada uno de los ocho capítulos de aquellos principios (Elkarrekin Podemos se sumó al de derechos y obligaciones), estos tres partidos aprobaron un encargo al grupo de juristas que reclama un texto articulado «en congruencia y de conformidad con las bases y principios acordados por la ponencia». Aunque también abre la puerta a que los juristas puedan «hallar puntos de conexión con los votos particulares presentados» por Elkarrekin Podemos y el PSE, siempre «desde el respeto y la salvaguarda de las bases consensuadas». El PP ni siquiera presentó en su día un voto particular a las bases pactadas entre PNV y EH Bildu, al considerar que superaban el actual marco constitucional, y ayer votó en contra de la encomienda al grupo de expertos.

La encomienda Congruencia con las bases El grupo técnico redactará un texto articulado en congruencia con las bases del nuevo estatus aprobadas. Puntos de conexión Desde el respeto a las bases, se procurará hallar puntos de conexión de estas con los votos particulares en la búsqueda de ampliar consensos. Ocho meses Los expertos tendrán ocho meses para redactar su texto y ellos mismos determinarán su método de trabajo.

El PSE, por su parte, decidió abstenerse del encargo de la ponencia a los juristas al no aceptarse su propuesta para que el grupo de expertos «identifique el alcance constitucional» de la reforma estatutaria en ciernes. Los socialistas criticaron que PNV y EH Bildu «hayan ratificado su proyecto claramente soberanista», y lamentaron que no se atendiera su solicitud de que los expertos analizaran el encaje legal de las bases aprobadas. «No tiene sentido hacer un recorrido que se sepa de antemano que no puede completar su tramitación», aseguró el portavoz parlamentario del PSE, José Antonio Pastor, que recordó el precedente del plan Ibarretxe al mencionar «la experiencia de hace 14 años».

Tensión entre los socios

Los representantes jeltzales en la ponencia no ocultaron su «sorpresa» por la abstención del PSE en la encomienda, que calificaron de «incomprensible». A través de una nota, el PNV lamentó que, «después de haber trabajado los términos de la resolución e incorporar parte de los planteamientos socialistas», finalmente sus socios en el Gobierno Vasco «no se hayan sumado al acuerdo mayoritario». El partido que lidera Andoni Ortuzar reiteró «la necesidad de que el PSE mueva ficha y se implique. Nosotros ya lo estamos haciendo, porque insistimos en que queremos un acuerdo lo más amplio posible».

El portavoz del Gobierno Vasco, Josu Erkoreka, mostró ayer el «respeto» del gabinete de coalición de PNV y PSE al encargo de la Cámara al grupo de expertos, aunque insistió en que «la meta sigue siendo una reforma lo más consensuada e integradora posible».

La encomienda al grupo de cinco expertos aprobada ayer por PNV, EH Bildu y Elkarrekin Podemos hará que la ponencia de autogobierno entre en vía muerta hasta junio del año que viene, ya que los cinco expertos contarán con un plazo cercano a los ocho meses para presentar un texto articulado, algo que se espera para después de las elecciones forales y municipales de mayo. En este tiempo, todo el protagonismo del debate recaerá en este grupo de juristas, que trabajará fuera de los focos públicos, ya que el encargo parlamentario les exige un «compromiso de confidencialidad sobre sus labores y deliberaciones mientras duren sus trabajos». Los cinco expertos designados por los grupos parlamentarios son Mikel Legarda (PNV), Iñigo Urrutia (EH Bildu), Arantxa Elizondo (Elkarrekin Podemos), Alberto López Basaguren (PSE) y Jaime Ignacio del Burgo (PP).

«No pedimos un informe de constitucionalidad porque no dudamos del encaje de estas bases» Jone Berriozabal, PNV

«Los votos particulares no pueden utilizarse para desfigurar o anular la voluntad de la mayoría» Maddalen Iriarte, EH Bildu

«Nos empeñaremos en buscar acuerdos que no dividan y que potencien los derechos sociales» Lander Martínez, E. Podemos

«No tiene sentido hacer un recorrido que sabes de antemano que no va a completar su tramitación» José Antonio Pastor, PSE

«Saben que es un texto inconstitucional, pero aun así siguen con su plan unilateral a la catalana» Antón Damborenea, PP

El texto aprobado ayer también apunta que el grupo de expertos será el encargado de «determinar internamente su método de trabajo», mientras que el Parlamento les ofrecerá el «soporte técnico» que puedan requerir para realizar su labor, además de «atender los gastos que generen». Si alguno de los juristas renunciase a formar parte del grupo, el partido que lo propuso contará con 14 días de plazo para reemplazarlo, aunque esa hipotética salida no paralizaría los trabajos.

La encomienda a los expertos abre ahora un paréntesis de ocho meses en el trabajo de la ponencia. Los partidos no volverán a activarse hasta que el texto articulado que redacten los juristas vuelva al Parlamento como una proposición de ley. En ese momento, los grupos que estén conformes con el texto lo registrarán como propio, y el resto presentará sus enmiendas. El debate como tal de la proposición de ley no se producirá hasta dentro de un año, cuando vuelva a comenzar el periodo de sesiones de la Cámara en septiembre de 2019.