Imagen del pleno del Parlamento Vasco. Legebiltzarra

El Parlamento descarta crear una comisión de investigación sobre el papel de las instituciones en el 'caso Bernedo'

Expresa su más «absoluto rechazo y condena» de los hechos denunciados en el campamento y manifiesta su «firme compromiso» con la protección de los derechos de la infancia

Alba Cárcamo

Jueves, 23 de octubre 2025, 12:41

El Parlamento Vasco ha rechazado este jueves la creación de una comisión de investigación sobre la actuación de las instituciones en el 'caso Bernedo'. El ... PP ha presentado una moción para impulsar un comité que analice y determine «las causas que hicieron posible» que el udaleku se siguiera celebrando pese a que las administraciones tenían conocimiento desde 2019 de las quejas de las familias.

