La paradoja de Vox: A Dios rogando y con el mazo dando

«Soy católico, pero tengo una responsabilidad política y la voy a ejercer». Las palabras de Santiago Abascal, con las que justificó su inédita arremetida ... contra «parte» de la jerarquía eclesiástica tras las críticas de la Conferencia Episcopal a la moción aprobada en Jumilla para vetar los ritos islámicos en el polideportivo municipal, encierran la gran paradoja de Vox, que se alimenta de un electorado mayoritariamente creyente y/o practicante (el 75% de sus votantes se declara católico, según el último CIS), pero a la vez se permite, de forma cada vez más desacomplejada, criticar a los obispos con argumentos similares a los que utilizaba en su día para desacreditar al PP como la 'derechita cobarde'.

En una entrevista a un canal de 'streaming' en Youtube, Abascal no dejó títere con cabeza al dibujar a una Iglesia que coquetea con el 'wokismo' por intereses espurios y nombrar los «ingresos públicos» que obtiene, las subvenciones a las ONGs que trabajan con migrantes –que no llegarían en su totalidad, según el líder de Vox, a las «personas desfavorecidas»– o incluso un silencio autoimpuesto para tapar los «casos de pederastia», que mantendría a la curia «amordazada ante los gobiernos liberticidas».

Las críticas al sector episcopal más identificado con las tesis del fallecido Papa Francisco no son nuevas en Vox, pero la virulencia del ataque sí ha sorprendido e incluso ha provocado «malestar» y «perplejidad» en votantes y simpatizantes católicos de la formación de extrema derecha. «La cara más islamófoba de Vox no es propia del sector más católico del partido, y no creo que los católicos más ilustrados de Vox compartan esas posiciones», apunta Borja Vivanco, doctor por Deusto y la UPV, sociólogo y economista. Hasta tal punto ha arreciado la tormenta que los prelados, además de defender la libertad de credo del artículo 16.1 de la Constitución, han replicado a Abascal al recordarle que «un xenófobo no puede ser un verdadero cristiano».

La gran pregunta, obviamente, es por qué Vox azuza un enfrentamiento de este cariz con la Iglesia aun a riesgo de disgustar a sus bases, decididamente católicas, en un momento en el que, además, el viento de las encuestas sopla a su favor y demuestra que, al estilo de lo logrado por Marine Le Pen en Francia, su oferta política va calando entre las clases trabajadoras de menor cualificación consolidándose como tercera fuerza política española.

«No responde a un calentón. Es una estrategia pensada y consensuada. Y además no van a aflojar, irá a más», vaticina Guillermo Fernández Vázquez, profesor de Ciencia Política en la Universidad Carlos III de Madrid y autor de '¿Qué hacer con la extrema derecha en Europa? El caso del Frente Nacional'. A su juicio, hay un hecho clave para entender por qué «ahora» Vox ha decidido «confrontar» con la Iglesia: la entronización de Prevost como nuevo Papa bajo el nombre de León XIV tras la muerte de Francisco, a quien Abascal se refería despectivamente como «ciudadano Bergoglio».

Un apelativo que le dedicó por primera vez en 2019, tras la entrevista que el entonces jefe de la Iglesia católica concedió a Jordi Évole, en la que se mostró a favor de la acogida a los migrantes, con duras críticas a las concertinas en la valla de Melilla y una exhortación a los católicos que se habían «olvidado de llorar» por los más desfavorecidos. Ya entonces, los sectores ultraconservadores tildaban de «comunista» y «peronista» al Papa argentino. «Si habla el ciudadano Bergoglio y da sus opiniones políticas, las respeto, pero no tengo por qué compartirlas. De hecho, no las comparto», apostilló entonces Abascal. En aquel 2019 exhibió una colección de fotos de su visita al Vaticano, pero para presumir de su entrevista con el cardenal Robert Sarah, que ha teorizado sobre la «migración de masas» como «nueva forma de esclavitud». «Pocas voces más autorizadas sobre la invasión migratoria que la de un cardenal de la Iglesia nacido en Guinea Conakry, un país africano con un 90% de musulmanes», apuntaba entonces el líder de Vox.

«Una envolvente» al PP

En este contexto, insiste Fernández Vázquez, se entiende mejor, seis años después, «el pulso» de la cúpula de Vox contra los obispos, que se enmarca en el interés en ganar la «guerra cultural» de la que se alimenta su crecimiento de voto. «Abascal piensa que con León XIV al frente de la Iglesia tiene más posibilidades de ganar esa lucha», apostilla. De ahí que, en un momento en el que el discurso migratorio se ha convertido en clave de bóveda de su estrategia, su dirección decida ir «al choque» contra la Conferencia Episcopal. «Saben que de primeras van a tener en contra a la Iglesia, pero perseverarán: el objetivo es ir decantando a su favor a sectores eclesiales más conservadores, medios de comunicación o incluso al PP. Es una envolvente en toda regla», explica el docente de la Carlos III.

La pelea con el PP por el mismo espacio electoral siempre late de fondo, igual que sucedió con la decisión de Abascal de romper los pactos autonómicos con los de Alberto Núñez Feijóo. Vista con distancia, aquella jugada no ha ensombrecido las expectativas electorales de la extrema derecha. En este caso, Vox juega con ventaja porque, como subraya Vivanco, es consciente «de un problema de fondo, la orfandad del voto católico más allá de sus siglas».

«No hay un partido de corte democristiano en España que represente todos los valores de la Iglesia. En el caso de Vox, hacen bandera del matrimonio católico o de las posturas antiabortistas, pero no de la justicia social. Aun así, se aprovechan de que el PP critica a los partidos de izquierda cuando está en la oposición pero no hace nada por cambiar las leyes cuando llega al Gobierno. Resultado: los católicos votan al que ven menos malo», disecciona.

Ese 'malmenorismo' explica el margen de maniobra que Vox cree tener para dar su particular batalla del relato. El caso de Abascal es paradigmático porque, aunque en su juventud no fue especialmente religioso –se casó por lo civil en primeras nupcias y es divorciado–, sí ha celebrado su segundo matrimonio por la Iglesia y se declara fervoroso creyente. Como señalan los analistas, la reivindicación de la identidad cristiana que enarbola Vox no se sitúa en el terreno moral sino en una visión «identitaria y tradicionalista» de la religión, que lo emparenta con otras siglas del extremismo europeo o con referentes del trumpismo como el vicepresidente J. D. Vance. Como recuerda Fernández Vázquez, «beben de esa teoría del filósofo Gustavo Bueno que dice que uno puede ser culturalmente cristiano aunque no crea en Dios».