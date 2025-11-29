Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Marcha en Donostia este sábado para denunciar el «falso alto el fuego» en Gaza. José Mari López

Palestinarekin Elkartasuna denuncia en Donostia «la falsedad del alto el fuego» en Gaza

En una marcha que ha partido al mediodía desde Boulevard ha criticado que en el aniversario del plan de partición de la ONU, «se está obligando a elegir entre la masacre o el genocidio paulatino»

Iker Marín

Iker Marín

San Sebastián

Sábado, 29 de noviembre 2025, 12:39

Comenta

La plataforma Palestinarekin Elkartasuna (Solidaridad con Palestina) ha denunciado este sábado al mediodía en una marcha celebrada en Donostia «la falsedad del alto el fuego ... en Gaza y la complicidad de los organismos internacionales» en el genocidio. Esta entidad ha elegido este sábado para celebrar su marcha, que también se ha realizado en Bilbao y Gasteiz, porque hoy se cumplen 78 años desde que la ONU firmó el plan de partición. Desde entonces, afirman desde Palestinarekin Elkartasuna, la solución de los dos Estados «ha sido una solución falsa» que «podemos ver más claro que nunca». En sus palabras, «la de los dos Estados no ha sido más que un truco para legitimar a Israel y arrinconar al pueblo palestino. Más que una solución, es la fuente del problema».

