Palestinarekin Elkartasuna denuncia en Donostia «la falsedad del alto el fuego» en Gaza

La plataforma Palestinarekin Elkartasuna (Solidaridad con Palestina) ha denunciado este sábado al mediodía en una marcha celebrada en Donostia «la falsedad del alto el fuego ... en Gaza y la complicidad de los organismos internacionales» en el genocidio. Esta entidad ha elegido este sábado para celebrar su marcha, que también se ha realizado en Bilbao y Gasteiz, porque hoy se cumplen 78 años desde que la ONU firmó el plan de partición. Desde entonces, afirman desde Palestinarekin Elkartasuna, la solución de los dos Estados «ha sido una solución falsa» que «podemos ver más claro que nunca». En sus palabras, «la de los dos Estados no ha sido más que un truco para legitimar a Israel y arrinconar al pueblo palestino. Más que una solución, es la fuente del problema».

Bajo el lema 'Su-eten faltsuaren aurrean, palestinar erresistentzia aurrera!' (Ante el falso alto el fuego, ¡adelante la resistencia palestina!) decenas de manifestantes han recorrido las calles de la Parte Vieja de la ciudad en favor del pueblo palestino. Desde esta plataforma han recordado que el aniversario del plan de partición llega casi dos meses después de que «la resistencia palestina» firmara el alto el fuego, y han denunciado que Israel «ha vulnerado desde el primer momento las condiciones del mismo». De hecho, señalan, «Israel ha mantenido los bombardeos, los asesinatos y el bloqueo, matando a casi 500 palestinos e hiriendo a miles». Palestinarekin Elkartasuna ha añadido que el Estado sionista ha presentado un plan para construir 1.300 viviendas en Cisjordania, y que los casos de tortura siguen multiplicándose «con total impunidad».

Según la plataforma, esta situación demuestra que el llamado «plan de Trump» tiene como objetivo mantener la limpieza étnica, ya que «permite y encubre» los ataques israelíes y obliga a la resistencia palestina a no responder, «porque de lo contrario se les acusará de no cumplir lo acordado». Tal y como han señalado en la lectura del manifiesto redactado para la ocasión, firmar el alto el fuego «significa tener que elegir entre la masacre o el genocidio paulatino».

Por último, han subrayado que la resolución 2803 de la ONU «tiene como objetivo legitimar el plan de Trump». La organización internacional aprobó dicha resolución la semana pasada, «que busca el desarme de la resistencia palestina mediante el envío de un ejército internacional y que nombra al propio Trump como dirigente colonial de Gaza». Según la plataforma, «esto nos confirma que los organismos internacionales están al servicio de las potencias imperialistas occidentales».

Encadenados a CAF

Por otra parte, este sábado por la mañana ocho activistas de Marcha a Gaza Euskal Herria se han encadenado en la puerta principal de CAF de Beasain para denunciar que esta empresa «es cómplice directo del genocidio y del apartheid israelí». Esta entidad ha recordado que «la ONU ha incluido oficialmente a CAF en la lista de empresas que colaboran con el sionismo en la ocupación ilegal de Palestina, junto a otras compañías que sostienen y se benefician del sistema colonial impuesto por Israel».

Por ello, han exigido a la empresa que «rompa inmediatamente todos sus contratos con Israel y con las empresas cómplices de la ocupación».