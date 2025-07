Page pide a Sánchez que se someta a una cuestión de confianza o convoque elecciones

T.Nieva Sábado, 5 de julio 2025, 15:46 Comenta Compartir

Emiliano García-Page ha sido contundente durante Comité Federal que celebra este fin de semana el PSOE. El presidente de Castilla-La Mancha ha sido ... la voz discrepante con el discurso del líder del Ejecutivo y, además de ser el único que no ha aplaudido a Pedro Sánchez al acabar su intervención, ha reclamado que el presidente del Gobierno que presente una cuestión de confianza y ha advertido de que si no logra superarla («y no -ha remarcado- a cambio de más chantajes obscenos de los independentistas») debe convocar elecciones. Pero sobre todo, ha dejado claro que nada de lo que Sánchez ha puesto hoy sobre la mesa palía la situación. «La gravedad de la crisis que tenemos encima no se soluciona con este comité», ha avisado.

Page ha ido incluso más allá que los socios parlamentarios de Sánchez tras los casos de corrupción que señalan a Santos Cerdán y José Luis Ábalos, los dos últimos secretarios de Organización del PSOE. El presidente de Castilla-La Mancha ha sido una de las 39 personas que han pedido el turno de palabra durante la reunión que se realiza a puerta cerrada. En su discurso, ha incidido que «la gravedad» de la crisis que sufre el PSOE, «en términos de corrupcíón es la más grave de la historia del partido», no se soluciona con cónclaves como el que se está desarrollando en Madrid. «O se recupera la confianza parlamentaria que hemos perdido, y no a cambio de más chantajes o frenos de los independentistas, o elecciones». Antes de acceder al Comité, el también secretario general del PSOE en Castilla-La Mancha ha dicho que se presentaba en la reunión con el objetivo «fundamentalmente de escuchar». «Vengo a escuchar salidas, cuando hablo de salidas no hablo de escapatorias ni de vías de escape. Hoy vamos a tomar una serie de decisiones que yo creo que son de orden más doméstico pero la envergadura del problema es infinitamente mayor que lo que podamos hoy hablar, y me importa sobre todo salir con la garantía, con la certeza, de que no hay más, de que aquí se ha acabado la situación».

