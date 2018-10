Los padres de los jóvenes de Alsasua denuncian el «juicio político» a sus hijos Vecinos de Alsasua, ayer tarde en la concentración en el frontón. Una concentración exige la liberación de los ocho condenados, en el segundo aniversario de la agresión a dos guardias civiles J. ARTOLA ALSASUA. Lunes, 15 octubre 2018, 06:39

Vecinos de Alsasua se movilizaron ayer para pedir la libertad de los condenados por la agresión a dos guardias civiles y sus parejas en un bar de esta localidad navarra hace justo hoy dos años. La concentración de apoyo a los jóvenes, tres de los cuales llevan 700 días presos, se celebró por la tarde con presencia de los padres, quienes denunciaron el «juicio político» al que están siendo sometidos sus hijos. El acto tuvo lugar en el frontón Burunda y durante el mismo se proyectaron dos vídeos, uno con ejemplos de la «campaña de intoxicación mediática que sufre Alsasua» y otro con testimonios de alsasuarras dando su opinión al respecto.

Los hechos por los que los ocho acusados han sido sentenciados a entre 2 y 12 años de prisión se registraron en la madrugada del 15 de octubre de 2016 en el bar Koxka, donde dos agentes de la Guardia Civil destinados en Alsasua se encontraban con sus respectivas parejas cuando, según la sentencia, fueron rodeados y agredidos dentro y fuera del local por un grupo de personas. Los cuatro agredidos sufrieron diferentes lesiones, por cuya presunta autoría se detuvo a los ocho jóvenes finalmente juzgados, para quienes la fiscalía pidió entre 12 años y 62 años de cárcel por delitos relacionados con el terrorismo, un tipo que finalmente la Audiencia Nacional no apreció en su sentencia de junio. Pese a ello, el fallo fue recurrido por todas las partes, ya que los encausados consideran «desproporcionadas» las penas, mientras que la Fiscalía y la acusación particular, ejercida por la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), entiende que sí se trató de una agresión de carácter terrorista y no de una simple «pelea de bar».