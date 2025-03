Desde que ha asumido la portavocía jeltzale en el Parlamento Vasco, ha dejado el fútbol y ha reducido el deporte pero Joseba Díez Antxustegi se ... muestra a sus 32 años rápido de reflejos cuando describe los movimientos en la política vasca y polariza con EH Bildu. Ve difícil alcanzar acuerdos con ellos porque «su verdadera voluntad es sustituir al PNV».

–El lehendakari Imanol Pradales ha pedido que no haya cordones sanitarios a la hora de buscar pactos en Euskadi, por ejemplo sobre la reforma fiscal. ¿Mensaje al PSE?

–No creo que haya que entenderlo en clave de mensaje. Yo creo que hay que entenderlo como una forma de concebir la política. Y es que la gente está harta de que nos liemos en cosas de partidos y de políticos. De lo que estamos hablando es de algo tan importante como unas medidas que van a servir para que paguen menos impuestos las personas que cobran menos dinero, los jóvenes cuando acceden a una vivienda, las familias con hijos pequeños que quieren conciliar o las empresas que quieren avanzar en la descarbonización.

–Pero si la vía del acuerdo con el PP es inviable, sólo queda el apoyo de EH Bildu y Podemos...

–Nosotros ya hemos hecho una propuesta. Y ahora yo creo que los otros partidos también van a tener que explicar si votan en contra, por qué lo hacen. Nosotros estamos dispuestos a negociar con todos los grupos, con todos, sin cordones sanitarios. Lo que no vale es decir 'no, no y no'. Si se vota en contra tendrán que proponer una alternativa.

–Bildu ha dicho que la propuesta de PNV-PSE es «un mero retoque». ¿Ve voluntad de acuerdo?

–Bildu sigue con una estrategia que consiste en no estar centrado en los contenidos. Bildu ha hecho una enmienda a la totalidad y unas enmiendas parciales que ellos mismos han dicho que son muy genéricas para poder negociar. Realmente no hay contenidos concretos. Insisto, si Bildu va a votar en contra de estas medidas, que explique por qué. Pero no vale decir que 'no' a unas medidas concretas porque falta ambición o porque hace falta una reforma mucho más profunda. Hay una propuesta concreta encima de la mesa. Si votan en contra, ¿por qué lo hacen? EHBildu no está a la altura del momento que vive el país. No ha hecho una propuesta concreta ni propone una alternativa.

–Sobre las enmiendas parciales que EHBildu ha presentado, ¿es posible que haya un acercamiento?

–Tenemos voluntad de negociar y de acordar con todos. Con aquellos que quieran negociar con voluntad real y de mejorar las propuestas que nosotros hemos hecho. Yo veo difícil acordar con Bildu.

–Elkarrekin Podemos va a someter a una consulta a sus bases para saber si apoyan o no un preacuerdo fiscal con PNV y PSE. ¿Es optimista?

–Veo con prudencia y respeto máximo a los procesos internos de los demás. Hemos hecho una propuesta concreta que va a servir para abordar determinados retos y estamos dispuestos a negociarla. Quien quiera aportar y mejorarla, negocia y acuerda. Y quien no quiere, presenta una enmienda a la totalidad.

Podemos y reforma fiscal «Vemos con respeto sus procedimientos internos. Hemos hecho una propuesta para negociarla y mejorarla»

–La posibilidad de que este tema quede aparcado entonces es perfectamente viable...

–Es que me niego a pensar que eso vaya a pasar, porque me niego a pensar que los partidos de la oposición vayan a tener la desfachatez de decirles a los 375.000 personas en Euskadi que cobran menos de 19.000 euros que no van a hacer que paguen menos impuestos. Es que me niego a pensar que renuncian a decirles a las personas jóvenes que tienen dificultades para acceder a la vivienda que van a pagar menos impuestos. Es que me niego a pensar que haya partidos de la oposición que cuando llegue el momento de votar, votan en contra de que las familias con hijos tengan mejor la fiscalidad para poder conciliar. Igual soy un idealista de la política, pero creo que los partidos políticos no van a ser capaces de explicarles a esos votantes, a esos ciudadanos, que van a votar en contra de medidas que les van a facilitar la vida.

–Las ofertas que hace Bildu sobre acuerdos de país, ¿son tácticas?

–Absolutamente tácticas. Yo creo que lo que hay de fondo es una voluntad, una estrategia de sustituir al PNV con su propia ideología, con su propia estrategia, con sus propios medios, pero con una cosmética que les lleve a tener una aceptabilidad mayor en unas capas de la sociedad que todavía no se fían de ellos.

Superar los bloques

–¿Ve mimbres en Bildu para pactar un nuevo estatus de autogobierno?

–Es importante que el acuerdo que se alcance sobre el autogobierno sea muy amplio y supere la política de bloques. Sería importante que el acuerdo tuviera el respaldo de EH Bildu, que es la segunda fuerza política del país. Y que fuera más allá también de EH Bildu y entrara también, al menos, el PSE. Cuando hablamos de autogobierno tenemos que ser capaces de reivindicar las posiciones propias de cada partido, pero luego ser muy sensibles a la hora de reflejar la pluralidad de la sociedad con acuerdos amplios.

–¿Hay agua en la piscina para entrar al debate?

–Yo veo agua en la piscina y además veo que estamos en un momento y en una oportunidad idónea. En el propio Congreso podría haber una sensibilidad para que ese texto pudiera salir adelante. Lo primero que tenemos que hacer es ponernos de acuerdo en casa, en Euskadi, creo que hay agua para que vayamos a Madrid y podamos negociarlo de forma inteligente. Porque hay un acuerdo político en este momento entre el PNV y Pedro Sánchez estableciendo unos mínimos.

–El PSE se ha mostrado favorable al reconocimiento nacional de Euskadi. ¿Eso es un elemento importante en el debate?

–Es un elemento importante en el debate, pero me atrevería a decir que es un elemento sobre el que, al menos atendiendo las declaraciones públicas del propio Eneko Andueza, empieza a haber cierto consenso. Que haya un reconocimiento nacional. Luego cada uno puede hacer unas interpretaciones más concretas. Habrá matices y habrá que pulir algunas cuestiones. Pero creo que sobre lo esencial, que es el reconocimiento de Euskadi como nación, hay un consenso muy amplio.

–Topamos con el muro del derecho a decidir....

–Sobre eso los partidos tenemos posiciones distintas y cada partido, incluso dentro de los partidos abertzales, también tenemos concepciones distintas sobre lo que es el derecho a decidir. Creo que es importante que seamos capaces de ponernos de acuerdo y centrarnos en todo aquello que nos une ahora y ver luego cómo articulamos otras cuestiones.

–El derecho a decidir quizá habría que aparcarlo...

–No se trata de aparcarlo. Yo plantearía la respuesta en positivo. Yo creo que nos tenemos que centrar en lo que genera consensos y en lo que nos une. Y veremos una vez que tengamos eso, cómo articulamos otras vías.

Nuevo estatus «Es importante que el acuerdo sobre el nuevo estatus de autogobierno tenga el respaldode EH Bildu y del PSE»

–Hablando de vías, llega la polémica del enlace del Tren de Alta Velocidad con Navarra. ¿Cuál es su posición respecto al debate sobre la conexión por Ezkio-Itsaso o Vitoria? ¿El PNV qué defiende?

–La posición del PNV es muy clara. La mejor solución para el conjunto de la ciudadanía vasca. Y eso lo van a determinar al final los informes técnicos.

–La diputada general de Gipuzkoa, Eider Mendoza, y alcaldes guipuzcoanos y navarros del PNV insisten en que la opción de Ezkio-Itsaso es la más competitiva...

–Yo no soy ingeniero de caminos, yo soy político. Y mi respuesta política es que creo que le estamos prestando demasiada atención en este país al por dónde. Y lo que tenemos que preguntar es por qué Euskadi todavía no tiene alta velocidad. No tiene un pase que un pueblo de Segovia de 29 habitantes tenga parada en alta velocidad y a Euskadi todavía no haya llegado.

–¿A quién atribuye esa responsabilidad?

–Tenemos dos grandes culpables. Por un lado tenemos al Partido Popular y al Partido Socialista que se han alternado responsabilidades de gobierno en el Estado y no han hecho que la alta velocidad llegue a Euskadi. Y tenemos a la izquierda abertzale que de una forma u otra, en un momento histórico u otro, siempre se han opuesto a que la alta velocidad llegue a Euskadi. Insisto, tenemos que esperar a lo que digan los informes técnicos. No soy ingeniero de camino, soy político y creo que los informes técnicos son los que van a determinar cuál es la mejor conexión para el conjunto de Euskadi. Esta infraestructura es fundamental para el desarrollo de nuestra economía, el fortalecimiento de nuestra industria y garantiza el empleo industrial.

Conexión del TAV «La conexión del TAV con Navarra se decidirá por informes técnicos. Le prestamos demasiada atención al por dónde»

–¿Trump le da miedo?

–Es una amenaza para Europa. Pero, a la vez, estamos en un momento en el que Europa puede volver a encontrar su lugar y refundarse como Unión Europea.

–¿El previsible fin de la guerra de Ucrania qué le sugiere?

–Todo lo que sea que haya paz es muy importante porque eso significa que va a haber personas que van a dejar de morir y eso es fundamental, estamos hablando de vidas humanas. Pero la paz tiene que ser justa, sin contraprestaciones a quienes han iniciado guerras.

–¿La 'gran coalición' entre democristianos y socialdemócratas en Alemania va a servir?

–Me gusta esta fórmula de gobierno de Alemania en la que los partidos moderados se entienden y en la que se alejan de los radicalismos. Me parece que es una fórmula muy parecida a la que practicamos en Euskadi, PNV y PSE. Siempre he creído que la virtud está en el centro.

El relevo generacional «La virtud del PNV ha sido combinar la energía de los más jóvenes con la experiencia de los más mayores»

–¿Qué le falta al PNV para conectar mejor con los jóvenes?

–Respondería en positivo. La gente joven busca líderes que hablen claro, valientes, que digan las cosas como son y se olviden a veces de ese lenguaje político de madera, que no seamos robots, que seamos gente que habla claro. Yo por lo menos siempre, desde que he tenido responsabilidades públicas, he intentado transmitir esa naturalidad de ser como esa gente joven. Yo soy una persona joven que salgo, hago deporte, estoy con mis amigos y veo un poco cuáles son las preocupaciones y sobre todo no niego los problemas que la gente vive. Sin populismos de derecha que explotan los problemas y sin populismos de izquierda que los niegan.