Otegi se posiciona a favor del rector de la EHU: «Hay investigadores que necesitan acudir a los servicios sociales para vivir dignamente»

El choque de trenes entre el consejero de Universidades, Juan Ignacio Pérez Iglesias, y el rector de la EHU, Joxerramon Bengoetxea, a cuenta del presupuesto ... asignado a la universidad pública vasca ha vuelto a vivir este jueves un nuevo capítulo. Esta vez, con EH Bildu como protagonista.

El secretario general de la coalición soberanista, Arnaldo Otegi, se ha posicionado claramente a favor de los argumentos esgrimidos por el rector de la EHU, que ha reclamado una financiación muy superior a la establecida en los Presupuestos vascos para que la universidad, dice, no caiga en la «parálisis». «El problema de la universidad pública es que considera, creo que con razón porque tendrán datos para hacerlo, que la universidad no está suficientemente financiada. Y es que dan datos que a mí me parecen sangrantes», ha lamentado Otegi.

El líder de EH Bildu ha denunciado así que «hay profesores que hasta los 40 años cobran 8.000 euros menos al año que un profesor de instituto» y que incluso «hay gente que está en la universidad pública investigando que necesita a veces acudir a los servicios sociales para poder vivir dignamente».

Otegi, que ha defendido que «invertir en educación es invertir en futuro», ha pedido a ambas partes «que sean capaces de sentarse en una mesa y poner encima de la mesa cuáles son los problemas y tratar de hacerlo de manera constructiva». Lo ha dicho, precisamente, después de que Pérez Iglesias haya asegurado que llamará este jueves al rector de la EHU para tratar de acercar posturas tras la polémica sobre financiación.

Además, Otegi ha considerado que «el problema de la financiación» de la EHU no es nuevo. «El propio consejero, cuando era rector, decía que él no estaba dispuesto a gestionar la miseria». Por ello, ha asegurado que en este choque «no hay una disputa política». «Lo que hay -ha dicho- es un señalamiento de alarma en el sentido de que consideran que con esa financiación no son capaces de hacer frente a los problemas que tienen. Y sacar a la luz los problemas nos hace mejores».

Seguridad y pintadas

Otegi, en una entrevista en Radio Euskadi, también ha abordado otros temas de actualidad. Entre ellas, el debate sobre la seguridad en Euskadi. El líder de EH Bildu ha vuelto a defender la «necesidad de que haya otro modelo policial». Así, ha puesto de ejemplo el modelo de las policías nórdicas: «Más descentralizado, de proximidad, que hagan labores preventivas, que trabajen con la comunidad, que prevengan los delitos y que, evidentemente, actúen cuando hay conductas antisociales». «Nosotros no odiamos a la Ertzaintza, lo que decimos es que necesitamos otro modelo policial», ha zanjado.

Además, también ha hablado sobre las pintadas amenazantes que han aparecido en Zestoa o Hernani, por ejemplo, contra el consejero de Seguridad, Bingen Zupiria, y otras tantas. «El otro día hubo una pintada microscópica en Gasteiz, una pintada en un depósito de pilas, y de repente eso se convierte en la primera noticia. Y en este país una pintada no puede abrir 'teleberris'», ha manifestado Otegi, que ha destacado que en algunas de las pintadas había errores gramaticales, como 'Zupuria' en vez de 'Zupiria' o 'Aburtu' en vez de 'Aburto'.

«Aquí se trata de buscar artificialmente determinados problemas para tratar de erosionar las posiciones de Bildu, que van creciendo elección tras elección y encuesta tras encuesta», ha asegurado Otegi. «¿Este país no tiene más problemas que una pintada que no sabemos quién ha hecho?», se ha preguntado Otegi, para deslizar después que «útimamente» ve al consejero Zupiria «más alterado» aunque sea una persona «que tiene cierto sosiego».

Elección del Ararteko

Igualemente, Otegi ha lamentado que el Gobierno Vasco de PNV y PSE no hayan atendido la propuesta en vivienda de EH Bildu para sacar adelante los Presupuestos autonómicos. Y, en este sentido, ha criticado que jeltzales y socialistas piensen que tienen un protecto presupuestario «que valen lo mismo para Bildu que para el PP».

Ha sido entonces cuando ha opinado que aprecia cierta tendencia entre los socios de la coalición gubernamental a buscar «excluir» y «dejar fuera» a EH Bildu en la ecuación de los acuerdos. Ahí ha lamentado que PNV, PSE y PP hayan consensuado la designación del jurista Mikel Mancisidor como nuevo Artarteko. «El lehendakari adviritó que vienen tiempos oscuros, y ahora pactan el Ararteko con el PP: ¿Hay alguien ahí al volante?», ha criticado Otegi. Además, ha manifestado que decir «'Ayuso, entzun, Euskadi euskaldun' está muy bien, pero el nuevo Ararteko no es euskaldún».