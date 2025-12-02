Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Otegi: «No he mantenido contacto ni telefónico ni físico con Sánchez. No tendría inconveniente pero no es verdad»

El líder de EH Bildu señala, por el contrario, que en las conversaciones con el PP en los noventa Aznar señaló que Euskadi «podría ser independiente si se hace de manera pacífica»

Jorge Sainz

Jorge Sainz

San Sebastián

Martes, 2 de diciembre 2025, 12:14

El secretario general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, ha dado más detalles este martes para negar que se reuniera con el presidente del Gobierno, Pedro ... Sánchez, para cocinar la moción de censura al Gobierno del PP de Mariano Rajoy. «Nunca he hablado con el presidente del Gobierno. Yo en su día dije que conozco a Santos Cerdán y al mismo tiempo digo que no he mantenido contacto ni físico ni telefónico con Pedro Sánchez. No tendría inconveniente en hacerlo pero no es verdad. Todo forma parte de una estrategia golpista, de golpe blando», ha señalado en una entrevista en Radiocable.

