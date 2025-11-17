Otegi advierte a Zupiria de que revelar el origen de los detenidos «puede llevar a criminalizar a un colectivo»

La decisión de la Ertzaintza de informar sobre el origen de los personas que cometen delitos en Euskadi mantiene desde hace semanas un nuevo ... frente abierto entre PNV y EH Bildu. El secretario general de la coalición abertzale, Arnaldo Otegi, ha vuelto este lunes a cuestionar el cambio de criterio y ha advertido al consejero de Seguridad, Bingen Zupiria, de que facilitar ese dato «puede llevar a criminalizar a un colectivo».

La Ertzaintza modificó su «política informativa» el pasado mes de octubre y comenzó a elaborar notas de prensa en las que añadía el origen de los detenidos, un dato que no suelen facilitar otros cuerpos de seguridad en el Estado de forma sistemática. La semana pasada, este nuevo enfoque quedó reflejado por primera vez en las estadísticas trimestrales que la Ertzaintza publica en su web. El movimiento ha llevado al Ararteko, dirigido en funciones por Inés Ibáñez de Maeztu, a abrir una actuación de oficio para aclarar las razones de la medida.

Preguntado por esta cuestión en una entrevista en ETB, Otegi ha advertido de que difundir la nacionalidad de las personas detenidas introduce el debate en «un ámbito muy delicado y resbaladizo» y puede tener efectos estigmatizadores. Aun reconociendo que «hay problemas de seguridad» y que la ciudadanía tiene derecho a sentirse protegida, ha criticado que el Gobierno Vasco esté, a su juicio, asumiendo marcos discursivos de la extrema derecha. En este sentido, ha sostenido que el cambio responde a presiones de PP y Vox y ha avisado «Si te deslizas por ahí, a ver dónde acabas».

En este sentido, Otegi ha vuelto a poner sobre la mesa el debate sobre el modelo policial y ha citado el caso de Amaia Zabarte, la aficionada de la Real herida de gravedad durante una carga de la Ertzaintza en los exteriores de Anoeta durante los prolegómenos del partido entre la Real Sociedad y el PSG el 5 de marzo de 2024. «Si das la razón a todas las intervenciones policiales no la mejoras. Creo que los que tenemos responsabilidades políticas estamos para felicitarnos cuando se hace bien, pero también para señalar cuando se cometen errores», ha subrayado.