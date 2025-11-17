Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Otegi advierte a Zupiria de que revelar el origen de los detenidos «puede llevar a criminalizar a un colectivo»

Critica que la decisión del Gobierno Vasco responde a las «presiones» de PP y Vox

L. Ochoa

Lunes, 17 de noviembre 2025, 11:08

Comenta

La decisión de la Ertzaintza de informar sobre el origen de los personas que cometen delitos en Euskadi mantiene desde hace semanas un nuevo ... frente abierto entre PNV y EH Bildu. El secretario general de la coalición abertzale, Arnaldo Otegi, ha vuelto este lunes a cuestionar el cambio de criterio y ha advertido al consejero de Seguridad, Bingen Zupiria, de que facilitar ese dato «puede llevar a criminalizar a un colectivo».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El último día en la fábrica de galletas LU abierta desde 1931: «La última galleta ha salido a las nueve y media»
  2. 2 La acción que ha sorprendido a miles de personas en el Real Sociedad - Athletic y que nunca sucede en Anoeta
  3. 3 El éxodo masivo a Francia para huir de la guerra
  4. 4 El tren nocturno de lujo que pasa por los mercadillos navideños más mágicos de Europa, ideal para este invierno
  5. 5

    «El aeropuerto tendrá en 2026 más vuelos a Londres y estrenará rutas a Florencia y Glasgow»
  6. 6

    El acoso a la profesora de Plentzia era un «ritual» desde hace ocho años
  7. 7

    Un equipo del Hospital Donostia reduce a la mitad la mortalidad en los pacientes con cáncer de pulmón
  8. 8

    Osakidetza bajará a los 45 años el cribado del cáncer de mama en 2027
  9. 9

    El rosa que impulsa la investigación
  10. 10 Gipuzkoa deberá devolver 86.000 euros a un capitán de barco por sus trabajos de pesca en alta mar

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Otegi advierte a Zupiria de que revelar el origen de los detenidos «puede llevar a criminalizar a un colectivo»

Otegi advierte a Zupiria de que revelar el origen de los detenidos «puede llevar a criminalizar a un colectivo»