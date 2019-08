Otegi advierte de que «hay 250 presos y habrá 250 ongi etorris» Arnaldo Otegi durante un acto de EH Bildu. / Archivo El líder de EH Bildu reclama «soluciones constructivas» en materia penitenciaria para los reclusos de ETA y afirma que «no se puede prohibir a quién podemos abrazar» AXEL GUERRA San Sebastián Viernes, 2 agosto 2019, 12:28

El coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, ha propuesto gestionar «de otra manera» los 'ongi etorris' a los reclusos de ETA que salen de prisión, al tiempo que ha advertido de que «hay 250 presos y habrá 250 recibimientos» si no hay un cambio en la política penitenciaria y se da «una solución constructiva». En este sentido, el líder de la coalición soberanista ha afirmado que no se puede prohibir «a quién podemos abrazar y recibir» y ha recordado que la Audiencia Nacional ha archivado 60 denuncias por recibimientos a presos porque el tribunal considera que «no existe delito punible» en ellos.

En opinión de Otegi, quienes alimentan el debate acerca de los 'ongi etorris', «son aquellos que tratan de obstaculizar el proceso de convivencia» y ante esta postura, en una entrevista en Radio Euskadi, ha propuesto abordar la situación «de manera constructiva» dentro de «un planteamiento integral del tema de la convivencia» para que haya «un programa», de forma que «su salida no se convierta en algo hiriente para las víctimas».

El dirigente abertzale ha defendido que estos actos «no se organizan para humillar a nadie, sino para recibir a una persona que viene a su pueblo después de 30 años», y ha asegurado que «el problema es que hay cientos y miles de personas que los reciben». Otegi ha puesto como ejemplo el recibimiento que él mismo recibió en Elgoibar. «Cuando llegué la plaza de mi pueblo estaba llena y había miles de personas, pero no todos estaban de acuerdo con mi trayectoria política. Se acercaron gente del PSOE, del PP y del PNV y me dijeron que, independientemente de que no comulgaran con mis ideas, se alegraban de que estuviera en la calle», ha asegurado.

El coordinador general de la entente ha rechazado la propuesta del Foro Social de celebrar los 'ongi etorris' en la intimidad «porque no soluciona nada» y ha asegurado que la izquierda abertzale está dispuesta a «gestionar la convivencia, pero no a que nos prohíban decidir a quien podemos abrazar y recibir». No sería «justo, porque en el otro lado se recibe y se homenajea» y ha puesto un ejemplo al respecto: «El ministro de Exteriores del Gobierno socialista -en referencia a Josep Borrell- estuvo en Guadalajara homenajeando a Rafael Vera y José Barrionuevo. Aquello no me pareció bien, pero no paso todo el día reprochando».