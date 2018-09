Otegi advierte de que insistir en el modelo autonómico es una «grave equivocación» Arnaldo Otegi, ayer, junto al tronco del viejo roble de Gernika. / BORJA AGUDO El coordinador de EH Bildu exige al PNV ser «fiel» al pacto sobre las bases del nuevo estatus y avisa que no aceptará «vetos ni imposiciones» J. ARTOLA SAN SEBASTIÁN. Domingo, 9 septiembre 2018, 10:10

Arnaldo Otegi advirtió ayer de que el debate sobre autonomía y competencias está «agotado». El coordinador general de EH Bildu consideró que seguir insistiendo «en recetas que no satisfacen las necesidades de este país es una grave equivocación». En un acto político celebrado en la Casa de Juntas, frente al árbol de Gernika, Otegi se refirió al acuerdo sobre el nuevo estatuto político alcanzado con el PNV en el Parlamento Vasco y recalcó que sólo podrá desarrollarse si se «respetan escrupulosamente los principios y bases ya consensuados». Incidió en que ya «no se trata de hablar de competencias, sino de implantar en un modelo desde la plena soberanía».

EH Bildu remarcó que no aceptará un nuevo estatus «que no reconozca el disfrute de todos los derechos nacionales y sociales que nos corresponden» y que todo aquel escenario que no sea el de un estado independiente es un escenario provisional». A su juicio, «respetar nuestro derecho a decidir es respetar nuestro pueblo».

En su intervención, Otegi defendió que en Euskadi existe una mayoría democrática que apuesta por un estatus político «de soberanía» y sostuvo que el acuerdo alcanzado en la ponencia de autogobierno entre PNV y EH Bildu representa a esa mayoría que «quiere cambiar el marco de relación con el Estado e instalar al país en la soberanía plena».

A su juicio, PSE y PP, «cuarta y fuerza política» en el Parlamento Vasco, tienen «todo el derecho a criticar el acuerdo y no sumarse a él», pero no «a negar a nuestro país sus derechos nacionales y democráticos» e «imponer» estructuras políticas que, a su juicio, este país no quiere. «Nadie tiene el derecho de decir a este país que no puede gozar de todos sus derechos nacionales y sociales», afirmó, para añadir que en el actual tiempo «nuevo» es posible alcanzar acuerdos de país, motivo por el que apeló a fuerzas políticas, sindicales y sociales para construir un nuevo estatus.

Tras resaltar el «total» compromiso de la coalición soberanista para que el acuerdo alcanzado se lleve hasta el final, advirtió de que solo se podrá desarrollar si se respetan los principios y bases consensuados: «Lo que vertebra la sociedad vasca es el derecho a decidir. Sin soberanía no hay cambio social. Respetar el derecho a decir es respetar al pueblo vasco», citó.

El líder de EH Bildu se comprometió a impulsar el acuerdo alcanzado y remarcó que no aceptarán «vetos e imposiciones» para someter a Euskadi a «un modelo de sumisión a un Estado antidemocrático como el español».