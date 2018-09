Ortuzar pide a Madrid y Cataluña que no pongan «condiciones imposibles» al diálogo El presidente del PNV viaja este lunes a Barcelona para participar en los actos de la Diada catalana MIGUEL VILLAMERIEL Lunes, 10 septiembre 2018, 13:19

El presidente del EBB del PNV, Andoni Ortuzar, ha pedido este lunes a «Madrid» y a «Cataluña» que «no se pongan condiciones imposibles» para «empezar a hacer política» e intentar «recuperar el tiempo perdido» en el año «de no política» que ha transcurridodesde la celebración de la anterior Diada catalana. El líder jeltzale encabezará la delegación del PNV que esta tarde se desplazará a Barcelona para participar en los actos de la Diada.

Ortuzar, entrevistado en Onda Vasca, ha opinado que «tiene que empezar a hacer política Madrid, lógicamente, pero también tiene que empezar a hacer política Cataluña». «Es el momento de la política y de que cada uno defienda sus intereses», ha dicho el líder jeltzale, antes de reclamar que, en este proceso, «no se pongan condiciones imposibles los unos a los otros» porque «de esa manera no va a funcionar».

«La situación política catalana es la que es, pero la situación política española también es la que es», ha descrito Ortuzar, quien ha recordado que vivimos «un momento de fragilidad, de un cambio político que todavía no sabemos si se va a consolidar» y en el que «tendríamos que preguntarnos, entre todos, si esto fracasa a dónde vamos, qué es lo que queda, qué es lo que vendría», ha remarcado.

Por este motivo, ha pedido que cada parte intente «situarse en la piel del otro», porque «la situación es bien difícil» y «hace falta diálogo». «Si las condiciones de un lado y de otro son imposibles -ha advertido-, el diálogo no sirve de nada. Para que el diálogo sea positivo y resolutivo hace falta que cada uno sepa cuáles son los límites del otro».

El dirigente del PNV ha señalado que, en este contexto, la «judicialización» de la política «es lo peor que puede pasar» y es algo que «está influyendo muy negativamente» en la posibilidad de que el diálogo «fructifique» porque, a su entender, no resulta «fácil abordar» esta vía «desde la parte catalana» teniendo a gran parte de su dirección o «en la cárcel o exiliada»; una situación que considera «una anomalía grave». «Pronto será el juicio, la Justicia tiene sus ritmos y vericuetos, después de juicio habrá que actuar, seguramente», ha zanjado.

Visita a exconsejeros presos

Ortuzar ha avanzado también que la visita que prevé realizar este martes a los encarcelados Josep Rull, Jordi Turull y Joaquim Forn se va a producir «con total normalidad» porque, aunque «evidentemente» tiene «un trasfondo o significación política», sobre todo será una «visita de amigos» porque le une «una relación muy intensa» con todos ellos.

El máximo mandatario del PNV ha indiciado que la existencia de políticos catalanes presos «condiciona tanto» que «complica las cosas a la parte catalana» pero también «acompleja mucho» al Gobierno español, y le deja «menos margen de maniobra».

En cuanto a las negociaciones de los próximos Presupuestos Generales del Estado, ha dicho que el PNV siempre «negocia» y, aunque lo hará «con los intereses vascos por delante» también será «coherente» con su posición al apoyar la moción de censura a Mariano Rajoy. «Eso es lo que pedimos a todos: coherencia. Si hace unos meses hicimos un cambio hay que dar oportunidad a ese cambio y para eso hace falta presupuestos», ha concluido.

Presupuestos vascos

Respecto a la posible aprobación de los Presupuestos vascos, el presidente del EBB ha afirmado que un hipotético apoyo de la izquierda abertzale a las cuentas del Gobierno Vasco sería la «demostración de que ha madurado políticamente» y es capaz de «incorporarse con normalidad a los acuerdos de la política institucional».

El líder jeltzale ha compartido con el lehendakari, Iñigo Urkullu, que no supondría «un drama» no contar con nuevos Presupuestos, aunque «es mejor que sí en un momento de cierta recuperación económica en el que también hay gente que anuncia nubarrones». De este modo, ha considerado que se trata de una cuestión que «nos debe unir a todos», aunque en estos momentos el PP, «por razones extrapresupuestarias, no es proclive a acercarse al PNV».