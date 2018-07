Ortuzar insta a Sánchez a explicar «cuál es su marco de juego» para el nuevo estatus El presidente del EBB muestra la disposición del PNV a ampliar los acuerdos alcanzados con EH Bildu sobre las bases, pero aclara que «sin cambiar de socios» MIGUEL VILLAMERIEL Jueves, 19 julio 2018, 10:13

El presidente del EBB, Andoni Ortuzar, ha instado este jueves al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a concretar lo antes posible «cuál es el marco de juego» en el que pretende moverse en torno a la reforma estatutaria vasca, porque se trata de un asunto que «estará en la agenda política de Euskadi y del Estado le guste o no». El líder del PNV ha asegurado que su formación está dispuesta a llegar a «acuerdos transversales, aunque el actual con EH Bildu ya es amplio y transversal», sobre el nuevo estatus, pero para ello ha indicado que habrá que acordar «sobre bases mayores». Es decir, a Ortuzar le gustaría que el PSE o Elkarrekin Podemos pudieran incorporarse a la reforma estatutaria, pero no a costa de «cambiar de socios» y dejar fuera a EH Bildu en una fase posterior. «Flaco favor haríamos si conseguimos que estén unos y no otros», ha señalado.

En una entrevista en Radio Euskadi, Ortuzar ha asegura que las bases acordadas entre PNV y EH Bildu en la ponencia de autogobierno del Parlamento «han estado abiertas a la negociación» para PSE y Elkarrekin Podemos en todo momento, pero ha criticado que los socialistas «se han puesto de perfil» y han evitado negociar. «Ni siquiera nos lo han puesto difícil con un 'hasta aquí puedo llegar'», ha lamentado. El líder del EBB ha apuntado que esa posición cómoda del PSE podía deberse a que durante la mayor parte de la negociación parlamentaria el PSOE se encontraba en la oposición en Madrid, pero ha recodado que «ahora la situación ha cambiado, porque Sánchez gobierna y, no lo olvidemos, gracias a los votos del PNV, por lo que debería haber una correspondencia por el riesgo que asumimos».

En esa línea, Ortuzar ha puesto deberes al presidente del Gobierno. «Entiendo que a Sánchez le gustaría acabar esta legislatura y disponer de otra para abordar un posible cambio constitucional, pero no podemos esperar a que todo eso suceda y nos tiene que aclarar el marco en el que se mueve». De esta forma, el PNV podría ver «si hay posibles zonas de intersección con el marco que se está dibujando en el Parlamento Vasco. Si esas intersecciones son grandes, podría haber margen para la negociación. Y, si no, cada uno defenderá su proyecto y nos mediremos», ha advertido.

El presidente del EBB ha señalado que no quiere ponerse «la venda antes de la herida» y que no tiene por qué dar por hecho que se va a producir un desacuerdo con el Gobierno central. «Yo voy a trabajar a tope para que el Partido Socialista se incorpore a un acuerdo sobre el nuevo estatus», ha garantizado. Aunque ha asegurado que no ha transmitido a Sánchez una oferta de acuerdo sin más, sino que le ha reclamado «que nos diga cuál es su marco de juego y sus líneas rojas, si las tiene. Que nos digan dónde se quieren mover, porque desde aquella Declaración de Granada que hizo el PSOE no sabemos nada».