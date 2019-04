Ortuzar exige a Sánchez un «sí es sí» para cerrar el Estatuto y dialogar sobre el nuevo estatus Andoni Ortuzar estrecha la mano de David Bonvehí este martes en Sabin Etxea. / EFE El presidente del PNV asegura que no tendrá en cuenta el rechazo a la autodeterminación del candidato socialista de cara a una investidura, pero advierte que será «exigente» después MIGUEL VILLAMERIEL Martes, 9 abril 2019, 13:09

El presidente del PNV, Andoni Ortuzar, ha asegurado este martes que no tendrá en cuenta el rechazo a la autodeterminación que ha expresado el presidente del Gobierno y candidato del PSOE a la reelección, Pedro Sánchez, para apoyar o no su investidura, aunque ha advertido que será «exigente» después. Entre otras cuestiones, el líder del EBB ha avanzado que reclamará un «sí es sí» de Sánchez a «cerrar el Estatuto», a un proceso de diálogo para un nuevo estatus para Euskadi y a la «refundación» del Estado.

En una comparecencia ante los medios de comunicación celebrada en la sede de Sabin Etxea de Bilbao, donde ha suscrito, junto al líder del PDeCAT, David Bonvehí, la declaración de ambas formaciones nacionalistas para reforzar su cooperación en Europa, Ortuzar ha recordado que el PSE, en su día, «paseó pancartas» favorables al derecho de autodeterminación, que portaron «dirigentes históricos» socialistas como Ramón Rubial o Txiki Benegas. «Se ha movido un poco el Partido Socialista desde el 78», ha lamentado.

No obstante, el presidente del EBB ha asegurado que entiende que el presidente del Gobierno español «no sea muy partidario de la autodeterminación de las naciones que cobija el Estado español». «¿Eso es un obstáculo para nosotros? Por una vez, le voy a dar la razón a Arnaldo Otegi, que dijo hace poco que para ellos no lo iba a ser. Si no lo va a ser para Otegi, tampoco lo va a ser para nosotros», ha ironizado.

El líder jeltzale ha recordado que se trata de «poner en marcha una nueva legislatura y ver qué aritmética parlamentaria» se produce, y también para comprobar cómo se quiere «aprovechar estos cuatro años de legislatura». «Ahí nosotros vamos a ser mucho más exigentes con el presidente Sánchez. No va a ser tan fácil para él liquidar su relación con el PNV diciendo 'no es no'. Nosotros lo que queremos oír es que 'sí es sí'», ha apuntado.

En esta línea, Ortuzar ha reclamado un «sí es sí a cerrar el Estatuto de Gernika, a abrir un proceso de diálogo con las instituciones legitimas vascas, si son capaces de alumbrar desde Euskadi un nuevo marco de autogobierno, un nuevo estatus para el futuro». Y también «sí es sí a que haya una refundación del Estado español y un nuevo modelo territorial». «El actual está claramente en crisis y superado por los acontecimientos. Necesitamos oír menos 'no es no' y más 'sí es sí'. A partir de cuántos sí consigamos, seguramente tomaremos una decisión o la otra», ha concluido.

Pacto con el PDeCAT

El PNV y el PDeCAT han suscrito este martes un acuerdo de colaboración institucional para después de las elecciones europeas, a las que en esta ocasión no concurren en coalición, con el objetivo de defender, de forma conjunta, «el reconocimiento de las naciones vasca y catalana», y su «derecho de autodeterminación» en las instituciones que tengan representación, pero, sobre todo, en el Parlamento Europeo.

El presidente del PNV, Andoni Ortuzar, y el del PDeCAT, David Bonvehí, han firmado, en la sede de Sabin Etxea, el documento en el que subrayan que deben trasladar a la Eurocámara «el diálogo democrático como única vía de resolución posible de los problemas políticos entre Euskadi y Cataluña con el Estado español».

Ambos líderes políticos se han comprometido a promover en la UE «un debate sobre el encaje de las naciones sin estado», siguiendo el lema de 'Unidos en la diversidad'. El texto destaca que «Euskadi y Cataluña son dos naciones que han compartido durante su larga historia un anhelo de libertad», y subraya que ambos partidos han «luchado, a lo largo de estos últimos 40 años, por conseguir un encaje digno, justo y respetuoso» de sus «naciones en el marco del Estado español y de la Europa unida», sin conseguirlo.

Asimismo, denuncian que «las fuerzas mayoritarias españolas han obstaculizado el desarrollo pleno del autogobierno» a Euskadi y Cataluña, al mantener «una visión uniformizadora», y critican «el déficit democrático del Estado». «El proceso catalán ha sido una buena prueba de ello», aseveran.