Ortuzar exige «respeto» al Gobierno de Sánchez y recalca que debe «espabilar» El presidente del EBB asegura que el Ejecutivo «no se está moviendo» y advierte que el PNV «podría empezar a votar 'no'» MIGUEL VILLAMERIEL Martes, 2 octubre 2018, 10:09

El presidente del EBB del PNV, Andoni Ortuzar, ha vuelto a exigir este martes al Gobierno de Pedro Sánchez que «se mueva» y empiece a cumplir los compromisos contraídos con Euskadi, pero lo ha hecho en un tono aún más alto que el empleado el pasado domingo en el Alderdi Eguna. Las respuestas que recibió el lunes por parte de las ministras Isabel Celaá y Magdalena Valerio no han gustado nada en Sabin Etxea, y Ortuzar ha reconocido que están «molestos» ante lo que han interpretado como una «falta de respeto». Hasta el punto de que ha dejado caer que en próximas votaciones en el Congreso el PNV podría votar 'no' si no se produce un cambio de actitud en el Ejecutivo socialista.

En una entrevista en Radio Euskadi, el líder del EBB ha insistido en que «se nos está agotando la paciencia» ante la falta de «movimiento» del Gobierno central en los asuntos que afectan a Euskadi. «Y encima las respuestas que ofrece no nos gustan, por lo que hoy hay menos tiempo y menos paciencia que el domingo», ha indicado. «El Gobierno y sus ministras deben entender que si están ahí es por la decisión que tomó el PNV y necesitamos respeto», así como lo ha reclamado para el Gobierno Vasco y el Parlamento Vasco, que también reclaman que se avance en la culminación del Estatuto de Gernika.

En concreto, Ortuzar se ha mostrado dolido por la «displicencia» con la que la ministra portavoz, Isabel Celaá, despachó el lunes la reivindicación del PNV apelando al «victimismo» propio de los Alderdi Eguna. «Eso es una falta de respeto, por lo que hoy reitero que esto va muy en serio. ¿Qué quieren, que les digamos que no en una votación?», ha advertido.

El líder del EBB ha señalado que «cosas que con el Gobierno del PP estaban hechas», como el acuerdo para la tarifa eléctrica o las transferencias de dos líneas de ferrocarril, «se nos quieren rebajar o se le buscan las vueltas. Cómo no vamos a estar enfadados». A juicio de Ortuzar, «las cosas no están yendo bien y el Gobierno de Sánchez tiene que espabilar».

Cataluña

Por otro lado, Ortuzar también ha sido preguntado por los incidentes que se registraron este lunes en Cataluña y por las apelaciones de Quim Torran a los CDR para que mantengan la presión, y ha asegurado que para él «son un error». «No creo que los CDR deban apretar, con las imágenes de ayer perdió la causa catalana, porque se vio a unos catalanes tratando de entrar a un Parlamento y siendo reprimidos por otros catalanes (los mossos), una imagen muy diferente a la del 1-O de hace un año». Ha indicado que «hay algunas líneas que conviene no traspasar y en Euskadi lo sabemos bien». Ha añadido que «el que más grita o más exige no siempre plantea lo mejor para el país».