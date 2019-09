Ortuzar espera que la reunión de hoy entre el PSOE y Podemos suponga un «punto de inflexión» Pedro Sánchez y Andoni Ortuzar, en la reunión que mantuvieron el miércoles en Ferraz. / EFE El presidente del PNV reclama «madurez política» para acabar con el bloqueo en el Estado y evitar nuevas elecciones MIGUEL VILLAMERIEL Jueves, 5 septiembre 2019, 12:43

El presidente del PNV, Andoni Ortuzar, ha confiado este jueves en que la reunión que celebrarán esta tarde los equipos negociadores del PSOE y Podemos «marque un punto de inflexión» que permita la configuración de un Gobierno, porque si siguen como hasta ahora «esto va al colapso». Por tanto, el líder del EBB ha reclamado un «poco de cordura», «autocrítica» y «madurez política» a las formaciones de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias para alcanzar un acuerdo antes del día 23, que es cuando se disolverán las Cortes si no hay investidura.

Una día después de reunirse con Sánchez en la sede socialista de Ferraz, en Madrid, Ortuzar ha insistido en una entrevista radiofónica en que el PNV quiere que haya un Gobierno «cuanto antes» y que el problema que observa es que tanto Sánchez como Iglesias creen que «ya han cedido todo lo que tenían que ceder y que ahora le toca al otro». «Es peligroso ese tipo de análisis», ha indicado, porque si se «enrocan nos llevarán a elecciones». El dirigente nacionalista ha remarcado la necesidad de que ambos cedan y que dejen de hablar a través de ruedas de prensa porque eso es síntoma de que la relación que tienen «no es muy sana».

Ortuzar ha recalcado que el PNV «no va a ser un obstáculo» para que se produzca la investidura, pero ha remarcado que sus seis votos en el Congreso no sirven de mucho si no están antes los de Unidas Podemos. También ha dejado claro que no han puesto encima de la mesa «ni una condición» a cambio de sus votos. «La situación es de la suficiente gravedad como para que tengamos que tener una responsabilidad sin condiciones«. Aunque ha subrayado que el documento programático presentado por Sánchez no les ha gustado porque en realidad está hecho para «conquistar o ponérselo difícil» a Unidas Podemos.

El presidente del EBB ha recordado que, en Euskadi, el PNV tiene experiencia en gobiernos de coalición y que se «pueden pactar las discrepancias», que cada partido tenga un margen y que en lo «nuclear» se garantice una coherencia, al tiempo que ha calificado de «legítimo» que Unidas Podemos quiera «tocar el poder de verdad, el que transforma las cosas«.

Ortuzar ha insistido en que hay que encontrar un «punto intermedio» que suele ser precisamente «el que no suele gustar a ninguna de las dos partes, pero es el que vale». Aunque ha reconocido que ahora mismo ve por «desgracia más cerca» una nueva cita electoral, ha remarcado que todavía «hay tiempo».