Ortuzar advierte de que el autogobierno vasco puede estar «en alerta naranja» El presidente del EBB afirma que el PNV será el único grupo «exclusivamente vasco» en el Congreso AXEL GUERRA Sábado, 30 marzo 2019, 13:36

El presidente del EBB, Andoni Ortuzar, ha asegurado este sábado que el PNV será el único grupo «exclusivamente vasco» en el Congreso en un momento en el que el autogobierno vasco puede estar «en alerta naranja». El líder nacionalista ha realizado estas declaraciones durante la presentación oficial de los candidatos jeltzales por los tres territorios a la Cámara baja y el Senado para las elecciones generales del 28 de abril.

Ortuzar se ha mostrado «orgulloso» de la terna de candidatos que ha reunido su partido porque «a Madrid hay que ir con lo mejor» ya que, en su opinión, «hoy no es ningún chollo ir a trabajar todas las semanas a ese Madrid lleno de hooligans, con un ambiente de crispación, trincheras y bronca que se ha instalado en la política española». En este sentido, ha asegurado que los representantes del PNV no van a integrarse en grupos parlamentarios españoles y tampoco se van a «diluir en grupos parlamentarios 'fake', supuestamente para construir no sé qué alternativa». Por ello, ha considerado que renunciar a la constitución de un Grupo Vasco es un «lujo que Euskadi no se puede permitir nunca, pero menos ahora, en un momento en que el autogobierno vasco puede estar en alerta naranja».

El objetivo de los jeltzales va ser a volver cada semana, «a poder ser con la mochila llena de inversiones, de conquistas y de proyectos para Euskadi. Somos solidarios con todos, pero para nosotros lo único que tiene importancia es Euskadi. Ni Sánchez, ni Casado, ni Rivera, ni Iglesias van a decir algo semejante».

Apuesta por la continuidad

En este contexto, el PNV apuesta por unas candidaturas continuistas para mantener, en la medida de lo posible, su influencia en Madrid. La Asamblea Nacional designó a finales de enero a Joseba Agirretxea, Aitor Esteban y Mikel Legarda como cabezas de lista de Gipuzkoa, Bizkaia y Araba.

En los primeros puestos de la guipuzcoana al Congreso repiten Joseba Agirretxea, que ha sido diputado en las cuatro últimas legislaturas, e Iñigo Barandiaran. Txaro Rodrigo, actual directora general del Departamento de Atención a la Dependencia de la Diputación, se integra por primera vez en las listas para las Cortes Generales.

Por el Senado, en cambio, los principales titulares de la lista guipuzcoana son tres caras nuevas: Maribel Vaquero, Mertxe Garmendia y Luke Uribe-Etxebarria. Les avala su experiencia en la administración vasca y en la Cámara de Vitoria y ahora se postulan para continuar su labor en Madrid. Vaquero es la actual directora de Convivencia y Derechos Humanos de la Diputación de Gipuzkoa; Garmendia, exconcejala en el Ayuntamiento de Donostia y directora de Turismo del Gobierno Vasco; y Uribe-Etxebarria es parlamentario vasco desde el año 2002.

En los otros dos territorios, Aitor Esteban, actual portavoz en Madrid, Idoia Sagastizabal y Josune Gorospe encabezan la candidatura por Bizkaia al Congreso y Nerea Ahedo, María Dolores Etxano e Imanol Landa lo hacen al Senado. En el caso de Araba, los candidatos titulares a la Cámara alta son Mikel Legarda, Laura Pérez Borinaga, Agurtzane Llano y Jon Pérez. Almudena Otaola, Juan Carlos Medina y Rosa Peral, los de la Cámara baja.