Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Oriol Pujol, hijo del expresidente de Cataluña Jordi Puyol. EFE

Oriol Pujol cree «mortal» que su padre tenga que asistir al juicio y tilda de «vergüenza» el dinero en Andorra

El exsecretario general de CDC asegura que el expresident quiere participar en el juicio pero de forma telemática

Cristian Reino

Cristian Reino

Barcelona

Jueves, 6 de noviembre 2025, 13:00

Comenta

Oriol Pujol, el único hijo de Jordi Pujol que se dedicó a la política, ha asegurado este jueves que su padre, expresidente de la Generalitat ... entre 1980 y 2003, tiene «ganas» de defenderse en el juicio que se celebra contra toda la familia a partir del próximo 24 de noviembre en la Audiencia Nacional. Pujol y sus siete hijos se sentarán en el banquillo acusados de varios delitos relacionados con la corrupción. Se enfrentan a penas de 8 a 29 años.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Un exetarra contrata a Desokupa para recuperar su vivienda en Bilbao
  2. 2 Gipuzkoa lanza una oferta pública de empleo temporal con sueldos de hasta 3.500 euros mensuales
  3. 3 El caso que afecta al restaurante más antiguo del mundo: «Los tickets repetían el mismo patrón con pan, agua y ni un postre»
  4. 4 El negocio en el centro de San Sebastián con 54 años de trayectoria que baja la persiana: «Gracias a todos»
  5. 5

    Los jóvenes vascos son los que más se emborrachan y más cannabis consumen
  6. 6 Nueva apertura en el centro comercial Niessen de Errenteria
  7. 7

    Condenado a 26 años de cárcel el masajista de Altza por agredir sexualmente a tres menores
  8. 8

    La frecuencia de Cercanías aumenta un 27% desde el viernes tras acabar la obra del túnel de Gaintxurizketa
  9. 9 Derbi de guante blanco en la grada e insultos a los vascos y Bultzada en El Sardinero
  10. 10 La nao San Juan vuelve a la vida

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Oriol Pujol cree «mortal» que su padre tenga que asistir al juicio y tilda de «vergüenza» el dinero en Andorra

Oriol Pujol cree «mortal» que su padre tenga que asistir al juicio y tilda de «vergüenza» el dinero en Andorra