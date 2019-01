Ordóñez: «Me arrepiento de haber encabezado una lista electoral del PP» 32:05 La presidenta de Covite hace un repaso al legado de su hermano, asesinado por ETA, en una entrevista en Teledonosti AINHOA MUÑOZ Viernes, 25 enero 2019, 22:23

A lo largo de treinta minutos, Consuelo Ordóñez ha inundado este viernes de emoción los estudios de Teledonosti. La presidenta de la Asociación de Víctimas del Terrorismo, Covite, ha sido este viernes la invitada del programa En Profundidad, en el que la invitada ha hecho un repaso al legado que dejó su hermano tras su asesinato, en 1995, a manos de ETA. «Cada vez que buceo y miro más vídeo sobre Goyo me digo: ¡no puede ser de más actualidad lo que dice! Sus postulados políticos siguen vigentes», ha asegurado la hermana de Gregorio Ordóñez.

La charla de Consuelo Ordóñez ha sido interrumpida por varios vídeos en los que se recordaba al concejal del PP donostiarra en su faceta más personal y, por supuesto, en su ámbito político. «Él siempre decía: 'Me acusan de radical, y sí lo soy. Soy radical en dos cosas, en mi lucha beligerante contra los violentos y en la defensa de la honradez'», recordaba Consuelo, segundos después de que se proyectara un vídeo en el que 'Goyo', como le llamaban sus allegados, defendía sin tapujos la libertad de una sociedad vasca sumida en una pesadilla. «Si hay algo que mi hermano hacía bien era comunicar... Hoy sería 'trending topic' todos los días», se ha felicitado Consuelo.

La presidenta de Covite ha recordado emocionada el día en que ETA decidió robarle la vida a su hermano. «Lo supe de una manera muy triste, nunca nadie está preparado para recibir una noticia así», se ha dolido. «Cuando me estaba preparando para ir a trabajar me llamó alarmada la madre de un compañero suyo: '¿Sabes algo de Goyo?', me dijo». A partir de aquel momento fue todo un trajín de llamadas para saber dónde estaba el edil del PP. Hasta que Ana Iríbar, la viuda de Gregorio Ordóñez, se lo comunicó: «Vente para aquí». «Jamás intuí que pudiera sucederle una cosa así, era como un mecanismo de autodefensa. Aunque supiera que mi hermano era muy conocido, nunca llegas a pensar que eso va a pasarle a él», ha explicado Consuelo, para confesar después que siempre llevará consigo una espina clavada: no haber estado cerca de la carrera política de su hermano. «Yo era la persona que menos me interesaba y menos valoraba lo que esta haciendo: una política revolucionaria y una labor inmensa».

Preguntada por Javier Roldán, jefe de Política de este periódico, Consuelo Ordóñez ha hecho un repaso a su corta trayectoria política. Una etapa en su vida personal que, si fuera por ella, borraría de un plumazo. «Justo después de que mataran a mi hermano hubo elecciones generales y Jaime Mayor (Oreja) me llamó para preguntarme si me apetecía encabezar la lista del PP como independiente para el Senado. Y yo, ingenuamente y por mi torpeza, dije que sí. Y me arrepiento muchísimo, caí en un error brutal precisamente por mi desconocimiento de los propios partidos», ha confesado. Además, la presidenta de Covite ha considerado que el PP ha tenido un «referente», su hermano, y que «otro gallo cantaría (si el partido) hubiera puesto de referente a mi hermano y hubiera sido una foto fija de cómo hacer política en el PP».

Uno de los momentos más emotivos que se ha vivido en el programa ha sido durante la proyección de un vídeo en el que su sobrino, el hijo de Gregorio Ordóñez, hablaba en exclusiva a este periódico sobre su padre. «No tiene ningún odio ni rencor... porque nunca ha crecido en ese ámbito», ha zanjado.