Poco queda de aquel sonado tuit de Gabriel Rufián contra Carles Puigdemont aludiendo a «las 155 monedas de plata» de Judas. En un año, el controvertido diputado de ERC ha pasado de presionar al entonces president para que siguiera con el procés y no convocara elecciones a afear a su sucesor, Quim Torra, recordándole que «los ultimátums los carga el diablo». El viraje evidencia la división y el desconcierto en que se halla el independentismo catalán. El aniversario del 1-0 debía haberle servido para poner en valor el caudal político amasado en aquel referéndum, pero la semana ha quedado marcada por los tropezones de Torra.

Con su amenaza de dejar caer al Gobierno de Pedro Sánchez si en un mes no accede a un referéndum, Torra lanzó un órdago sin cartas. El president sabe que su petición no va a ser atendida y que él tampoco puede profundizar en la vía unilateral, entre otras razones porque no parece dispuesto a ir a la cárcel ni a seguir el camino de Puigdemont, cuya sombra sigue siendo alargada. Y a la vez ha debilitado la interlocución trabajosamente abierta con Sánchez.

En Moncloa, de momento, mantienen la calma. El presidente evitó el cuerpo a cuerpo y delegó en la portavoz, Isabel Celaá, en una decisión cuestionada, según algunas voces del partido, por varios barones del PSOE que hubieran preferido ver a Sánchez plantando cara a Torra. En todo caso, en Ferraz ya no asusta tanto la posibilidad de un adelanto electoral -en los círculos políticos se barajan tanto la fecha de diciembre como la de marzo- si PDeCAT y ERC se desmarcan de los Presupuestos.

El PSOE, al calor de las encuestas, prevé mejorar su posición, sobre todo si las generales coinciden con las de Andalucía, su gran granero, y la distensión de Sánchez renta en Cataluña, el otro motor electoral histórico de los socialistas. Aunque al final, unas elecciones no dejan de tener un componente de incertidumbre, por lo que podría ocurrir que Torra y Puigdemont acabaran viéndoselas con Pablo Casado y Albert Rivera, que no serán tan pacientes como Sánchez. Un factor que no está claro que el independentismo catalán haya calibrado lo suficiente.