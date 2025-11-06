Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Isabel Díaz Ayuso interviene en la sesión de la Asamblea de Madrid. EFE

La oposición enarbola a la pareja de Ayuso para desgastarla en Madrid

La baronesa del PP elude el choque frontal en torno a los supuestos delitos cometidos por Alberto González y traslada la pelota al tejado del PSOE, al que pide que «delinca más despacio»

A. Azpiroz

Madrid

Jueves, 6 de noviembre 2025, 13:06

Comenta

La oposición en la Asamblea de Madrid redobla la presión sobre Isabel Díaz Ayuso a cuenta de los supuestos delitos de fraude fiscal y falsificación ... documental cometidos por su pareja, Alberto González. El objetivo es manifiesto: desgastar la mayoría absoluta de la presidenta autonómica, una de las figuras además con mayor influencia en el PP nacional.

