La oposición califica como «autocomplacente y sin autocrítica» el discurso de Olano El PSE-EE valora «positivamente» la intervención del diputado general, pero ha calificado de «error» enmarcar el nuevo estatus en el contexto catalán MACARENA TEJADA Martes, 25 septiembre 2018, 13:41

La oposición ha coincidido en que la intervención en el pleno del martes, el último de esta legislatura, del diputado general, Markel Olano, ha sido un «ejercicio de autocomplaciencia» al que le ha falta «autocrítica». Para el portavoz de EH Bildu en las Juntas de Gipuzkoa, Xabier Olano, el discurso del diputado general ha dado la sensación de que «Gipuzkoa vive en un mundo feliz, pero nosotros creemos que aquí la mayoría de la gente vive en una situación bastante más difícil». De esta manera, ha sido un discurso «auto complaciente en el que apenas hemos escuchado una autocrítica». En temas importantes, «como materia de igualdad y el nuevo estatus» además, «ha pasado ligeramente por encima».

En la misma línea que EH Bildu, el portavoz de Podemos, Juantxo Iturria, ha clasificado la intervención del diputado general como «ejercicio de autocomplacencia, ceguera y sordera ante lo que está pasando y está viviendo la ciudadanía guipuzcoana de hoy en día». A su juicio, Olano se ha olvidado de que «hay precariedad laboral, inestabilidad y necesidades sociales que no son atendidas, sino que están siendo cada vez más recortadas», como la atención a la dependencia. Por eso, cree que lo que el diputado general ha mostrado es «una Gipuzkoa feliz que no se corresponde a la realidad». Sus apuestas más firmes, ha dicho, han sido «dos escasas, lo demás se ha basado en publicidad y propaganda, anunciando cosas que se van a hacer, pero que no se concretan».

Desde el PP Juan Carlos Cano también se ha mostrado decepcionado con los mensajes de Olano. Para el portavoz popular, lo de Olano ha sido «un mitin de campaña en el que se ha preocupado más de hablar de futuro que de presente y en el que ha empleado ese camino fácil de las medias verdades». Además, ha hecho referencia a la parte final del discurso, en el que el diputado general ha hablado de la reforma del nuevo estatus, y ha asegurado que «el reto principal que tienen Gipuzkoa y el País Vasco es que la soberanía no entorpezca los retos del día a día de los guipuzcoanos».

El PNV y el PSE-EE, por su parte, han coincidido en las palabras de Olano. El teniente de diputado general Denis Itxaso (PSE-EE) ha asegurado que valora «positivamente el discurso del diputado general, sobre todo cuando ha alistado el conjunto de acciones de corte socialdemócrata que se están llevando a cabo». Sin embargo, no coincide con el diputado general en lo referente al nuevo estatus. «Enmarcar el nuevo Estatuto de Euskadi en el contexto catalán nos parece un error. No ayuda a avanzar ni a progresar en la convivencia y el bienestar». «Tal y como reza Etorkizuna Eraikiz, el futuro lo vamos a construir entre todos o no se construirá», ha dicho. Por tanto, «en la primera parte en la que el diputado general ha ejercido como tal estamos de acuerdo y nos sentimos identificados y bien representados, pero no coincidimos en la segunda parte, en la que el diputado general se ha quitado la chaqueta de diputado general y ha hablad como militante del PNV». Eneko Andueza se ha mostrado de acuerdo con Itxaso. Mientras tanto, la portavoz del PNV, María Eugenia Arrizabalaga, ha afirmado que el gobierno foral «ha trabajado de manera erizar en el cumplimiento de plan estratégico» aprobado en 2015 y ha hecho hincapié en que, «como ha dicho Olano, hay que tratar de concitar el mayor consenso posible en el nuevo estatus, pero no podemos aceptar que el pueblo vasco no tiene derecho a decidir su futuro».