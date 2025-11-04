Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

El teniente de diputada general, el socialista José Ignacio Asensio, y la diputada general, Eider Mendoza, en un pleno. Iñigo Royo

La oposición busca mañana retratar la división del Gobierno foral sobre el traspaso a Euskadi del Puerto de Pasaia

EH Bildu y PP interpelarán este miércoles a la diputada general, del PNV, y a la diputada socialista de Ordenación del Territorio para que evidencien sus discrepancias, ya que el PSE se opone a la transferencia

Jorge Sainz

Jorge Sainz

San Sebastián

Martes, 4 de noviembre 2025, 18:45

La oposición en Juntas Generales de Gipuzkoa busca retratar en el pleno de mañana miércoles la división de los dos socios del Gobierno foral, PNV ... y PSE-EE respecto al futuro del puerto de Pasaia y su posible transferencia a Euskadi. Tanto EH Bildu como el PP han presentado en el pleno ordinario de este miércoles sendas interpelaciones para que el Ejecutivo de peneuvistas y socialistas aborde este asunto, en el que los jeltzales apoyan el traspaso de la dársena, previa eliminación de su categoría de 'interés general', mientras el PSE-EE se opone al considerar que sería el fin de la instalación. De hecho, una pregunta va dirigida al ala del PNV y la otra al sector socialista del Gobierno, con lo que es probable que desde el Ejecutivo foral se expongan dos versiones distintas sobre el mismo tema.

