La oposición busca mañana retratar la división del Gobierno foral sobre el traspaso a Euskadi del Puerto de Pasaia EH Bildu y PP interpelarán este miércoles a la diputada general, del PNV, y a la diputada socialista de Ordenación del Territorio para que evidencien sus discrepancias, ya que el PSE se opone a la transferencia

El teniente de diputada general, el socialista José Ignacio Asensio, y la diputada general, Eider Mendoza, en un pleno.

Jorge Sainz San Sebastián Martes, 4 de noviembre 2025, 18:45 | Actualizado 19:44h.

La oposición en Juntas Generales de Gipuzkoa busca retratar en el pleno de mañana miércoles la división de los dos socios del Gobierno foral, PNV ... y PSE-EE respecto al futuro del puerto de Pasaia y su posible transferencia a Euskadi. Tanto EH Bildu como el PP han presentado en el pleno ordinario de este miércoles sendas interpelaciones para que el Ejecutivo de peneuvistas y socialistas aborde este asunto, en el que los jeltzales apoyan el traspaso de la dársena, previa eliminación de su categoría de 'interés general', mientras el PSE-EE se opone al considerar que sería el fin de la instalación. De hecho, una pregunta va dirigida al ala del PNV y la otra al sector socialista del Gobierno, con lo que es probable que desde el Ejecutivo foral se expongan dos versiones distintas sobre el mismo tema.

El primero en preguntar será el portavoz del PP, Mikel Lezama, que inquirirá a la diputada general de Gipuzkoa, Eider Mendoza, sobre la propuesta del Gobierno Vasco de desclasificar el puerto de su actual categoría de 'interés general'. Un planteamiento del Ejecutivo de Imanol Pradales que se dilucida en el marco de la negociación con el Gobierno central de las transferencias pendientes Posteriormente, el juntero de EH Bildu, Haritz Perez, preguntará a la socialista Azahara Domínguez, diputada foral de Movilidad, Turismo y Ordenación del Territorio, sobre «el futuro» del Puerto de Pasaia. Casualidad o no, dos grupos junteros tan diferentes como EH Bildu y PP coinciden hoy en preguntar sobre este asunto para escenificar en Juntas la división del Gobierno.

