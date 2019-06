Olano negociará la próxima semana el Gobierno foral con el PSE y no «adelanta» sus exigencias Los junteros del PNV han recogido este jueves sus acreditaciones en las Juntas. / UNANUE El diputado general en funciones recuerda el «dato objetivo» de que el PNV ha crecido en dos junteros, pero no avanza si reclamará mayor peso en el Ejecutivo MIGUEL VILLAMERIEL Jueves, 13 junio 2019, 12:33

El diputado general de Gipuzkoa en funciones y candidato a la reelección, Markel Olano, ha optado este jueves por la prudencia y no ha querido entrar en el debate sobre si el PNV debería ver reforzada su posición en el próximo Gobierno foral en detrimento del PSE. El aspirante jeltzale se ha limitado a decir que la próxima semana iniciarán las negociaciones con los socialistas para acordar «un programa y una composición de gobierno», y que estos contactos se mantendrán dentro del «marco general» establecido en el pacto de coalición que han alcanzado esta semana PNV y PSE. Sobre la posibilidad de que su partido reclame un mayor peso en el reparto de departamentos en la próxima Diputación, Olano ha constatado «el dato objetivo» de que el PNV ha aumentado su representación en dos junteros tras las elecciones forales del 26-M, mientras que el PSE ha mantenido el mismo número de junteros, con lo que ha alentado la tesis de que el reparto podría variar a favor del PNV. Una idea que ya deslizó hace dos días el portavoz de la Diputación, el también jeltzale Imanol Lasa.

La forma en la que se repartirán los diferentes departamentos de la Diputación se presenta como el principal caballo de batalla en la negociación que PNV y el PSE abrirán la próxima semana, una vez que este sábado se constituyan los ayuntamientos. Olano ha ofrecido esta mañana una rueda de prensa en las Juntas Generales después de que los junteros jeltzales hayan recogido su acreditación. La Cámara guipuzcoana se constituirá el próximo día 19 y, en un plazo de 15 días hábiles, se producirá la designación del nuevo diputado general. No hay duda de que Olano repetirá en el cargo con el respaldo de PNV y PSE, pero todavía está por ver el tipo de coalición que establecerán ambos partidos. La secretaria general del PSE, Idoia Mendia, subrayó este miércoles que no debería producirse un cambio en la correlación de fuerzas dentro de los gobiernos forales, pero las señales que llegan desde el PNV apuntan hacia un reforzamiento de sus posiciones por el «importante respaldo electoral» obtenido el 26-M.

Olano ha señalado que el «marco general» de la negociación con los socialistas estará dentro del acuerdo que las ejecutivas nacionales de ambos partidos establecieron el pasado lunes con un preacuerdo, pero ha asegurado que «no me toca a mí adelantar cuáles serán las posiciones concretas» tanto en la negociación del Gobierno foral como en los ayuntamientos guipuzcoanos que aún están en duda para este sábado, como pueden ser los casos de Mendaro, Soraluze, Andoain o Pasaia. En todos ellos, una unión entre jeltzales y socialistas conllevaría una mayoría absoluta que dejaría a EH Bildu fuera de las alcaldías, pero los partidos aún no han decidido si la harán efectiva. Olano ha aclarado que este tipo de decisiones recaerán en el GBB, por lo que no ha querido pronunciarse.

Liderazgo compartido

De cara a la legislatura que comienza, el diputado general en funciones ha señalado que quiere impulsar desde la Diputación un «liderazgo compartido» entre las instituciones y la sociedad para «fortalecer los retos de futuro de Gipuzkoa». Ha avanzado que «nuestra obsesión será acercarnos a la sociedad, escucharla y colaborar con ella para superar la desconfianza que muchos ciudadanos tienen hacia las instituciones».