El rector de la UPV/EHU, Joxerramon Bengoetxea; el lehendakari, Imanol Pradales; y el consejero de Universidades, Juan Ignacio Pérez Iglesias, en una reunión. J. Andrade

Ocho claves para entender el pulso entre el Gobierno Vasco y el rector de la EHU

La financiación de la universidad pública ha desatado un choque institucional en el que se entremezclan cuestiones económicas y acusaciones políticas

Xabier Garmendia

Jueves, 6 de noviembre 2025, 09:20

Comenta

El Gobierno de Imanol Pradales y la Universidad del País Vasco (UPV/EHU) se han enzarzado en los últimos días en un duro choque institucional ... a cuenta de la financiación. El rector de la institución académica ha pedido un sustancial aumento de fondos para evitar la «parálisis», pero el Ejecutivo autonómico desestima su demanda al alegar que los Presupuestos para el año que viene contemplan subidas suficientes. Una discusión que en un principio parecía exclusivamente económica pero en la que se han entremezclado acusaciones políticas que han acabado por avivar el enfrentamiento. ¿Qué está pasando? Aquí van unas claves para entenderlo todo:

