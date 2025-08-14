Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

El obispo de San Sebastián, Fernando Prado. Lobo Altuna

El obispo de San Sebastián pide a los políticos que no busquen «rédito con la suerte de los pobres y de los migrantes»

Fernando Prado responde a la polémica con Vox y asegura que «los creyentes, si lo somos de verdad, nunca podemos olvidarnos que no son números, son personas»

A. B.

Jueves, 14 de agosto 2025, 19:19

Gipuzkoa no es ajena a la polémica que ha enzarzado en los últimos días a los obispos con la formación ultraderechista Vox a cuenta de ... las políticas migratorias y el obispo de San Sebastián, Fernando Prado, ha querido referirse a esto en la misa previa a la tradicional Salve de la Aste Nagusia que se ha celebrado este jueves. «Queridos políticos y representantes públicos aquí presentes; permitidme invitaros a no caer nunca en la tentación de buscar réditos políticos con la suerte de los pobres y de los migrantes», ha dicho en la basílica de Nuestra Señora del Coro de Donostia.

