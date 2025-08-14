El obispo de San Sebastián pide a los políticos que no busquen «rédito con la suerte de los pobres y de los migrantes»

Gipuzkoa no es ajena a la polémica que ha enzarzado en los últimos días a los obispos con la formación ultraderechista Vox a cuenta de ... las políticas migratorias y el obispo de San Sebastián, Fernando Prado, ha querido referirse a esto en la misa previa a la tradicional Salve de la Aste Nagusia que se ha celebrado este jueves. «Queridos políticos y representantes públicos aquí presentes; permitidme invitaros a no caer nunca en la tentación de buscar réditos políticos con la suerte de los pobres y de los migrantes», ha dicho en la basílica de Nuestra Señora del Coro de Donostia.

En esa línea, ha recordado que «los problemas complejos necesitan paciencia, creatividad y, sobre todo, recursos». También ha añadido que «la proclamación de soluciones fáciles y simplificadoras, son muestra de nuestras impotencias y frustraciones, pero no solucionan los problemas. Exijamos a los gobiernos nacionales e internacionales su responsabilidad». Y cree que «detrás de tanta polémica mediática que surge en torno a las cuestiones de inmigración, en el fondo lo que hay es una frustración ante la dificultad que encontramos para acoger e integrar bien a estas personas».

Prado ha subrayado que «los creyentes, si lo somos de verdad, nunca podemos olvidarnos que no son números, son personas; no todos son iguales. Detrás de cada uno de ellos late una historia y un sueño diferente».

Los migrantes de Mali

«El drama de los refugiados es un drama internacional», ha recalcado, y ha afirmado que «todos esos hombres jóvenes de Mali nos lo han recordado. Y junto a los refugiados de la guerra, también todos los migrantes que se quieren refugiar entre nosotros huyendo del hambre y de la pobreza, que buscan una vida mejor para ellos y para los suyos».

Prado ha pedido así en su homilía recordar «también a todos esos que están entre nosotros y que han llegado aquí buscando una vida mejor. Los tenemos en nuestra ciudad y son noticia y objeto de polémicas en los medios de comunicación y en la vida política». Para ellos, ha continuado, «nuestra ciudad no es un lugar de fiestas, sino quizá una carrera de obstáculos».