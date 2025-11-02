Nuevas pintadas contra el PNV y la Ertzaintza en el frontón de Legorreta Los jeltzales consideran que sus autores «obstaculizan la convivencia y dan la espalda al respeto»

El frontón de Legorreta ha sido este fin de semana el escenario de nuevas pintadas contra el PNV y contra la Ertzaintza. El hecho se ... enmarca en una campaña desarrollada en los últimos meses en los que los autores de las pintadas, generalmente anónimas, acusan al PNV de plegarse al Estado. También se critica a la Ertzaintza con argumentos similares. En ese caso, el ataque consiste en una imagen que asocia el símbolo de la Falange Española y de las JONS –el yugo y las flechas de Isabel la Católica– con la Ertzaintza y con los jeltzales.

El PNV denunció este domingo el incidente: «Es inaceptable», señaló en una nota en las redes, que acusa a sus autores de «obstaculizar la convivencia, dar la espalda al respeto e insultar a quienes trabajan por el desarrollo comunitario».

