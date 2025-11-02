Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Pintada en el frontón de Legorreta.

Nuevas pintadas contra el PNV y la Ertzaintza en el frontón de Legorreta

Los jeltzales consideran que sus autores «obstaculizan la convivencia y dan la espalda al respeto»

El Diario Vasco

Domingo, 2 de noviembre 2025, 20:46

Comenta

El frontón de Legorreta ha sido este fin de semana el escenario de nuevas pintadas contra el PNV y contra la Ertzaintza. El hecho se ... enmarca en una campaña desarrollada en los últimos meses en los que los autores de las pintadas, generalmente anónimas, acusan al PNV de plegarse al Estado. También se critica a la Ertzaintza con argumentos similares. En ese caso, el ataque consiste en una imagen que asocia el símbolo de la Falange Española y de las JONS –el yugo y las flechas de Isabel la Católica– con la Ertzaintza y con los jeltzales.

