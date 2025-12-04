Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Teresa Peramato durante su comparecencia este jueves en el Congreso. EFE

La nueva fiscal general se compromente a «sanar» la «profunda herida» por la condena a García Ortiz

Teresa Peramato comparece en la Comisión de Justicia de la Cámara baja tras su nombramiento en sustitución de su antecesor, condenado por el Supremo

Miguel Ángel Alfonso

Miguel Ángel Alfonso

Madrid

Jueves, 4 de diciembre 2025, 13:19

Comenta

El Congreso examina este jueves si Teresa Peramato cumple con los méritos y la idoneidad necesarios para asumir el cargo de fiscal general del Estado ... en relevo de Álvaro García Ortiz, quien renunció tras ser condenado a dos años de inhabilitación por el Tribunal Supremo un delito de revelación de secretos contra Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La OMS insta a democratizar Ozempic
  2. 2

    El enorme vacío en el asiento de Ane en Anoeta
  3. 3 El restaurante de San Sebastián que tiene la mejor merluza pese a la nota más baja de Alberto Chicote
  4. 4 Pello Reparaz, líder de Zetak en La Revuelta: «Rascas y solo queda el euskera para entender nuestro éxito»
  5. 5 La joven migrante de 22 años que gana más de 5.000 euros al mes: «No volvería a trabajar por un sueldo de 1.000 euros»
  6. 6 Marisel Orozco, la propietaria de una pastelería en San Sebastián con tartas sin gluten, sin azúcar y sin lactosa
  7. 7 «Nos llenáis la selección de negras y aun así perdéis», las Guerreras explotan tras los insultos racistas recibidos en redes
  8. 8 Manex Rezola, la perla donostiarra que está a un paso del Real Madrid
  9. 9

    La incidencia de la gripe se duplica en siete días en Gipuzkoa: Osakidetza recomienda la mascarilla si hay síntomas
  10. 10

    Gipuzkoa rechaza los Uber por criterios ecológicos y no tener sede social aquí tras la sentencia de la UE

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco La nueva fiscal general se compromente a «sanar» la «profunda herida» por la condena a García Ortiz

La nueva fiscal general se compromente a «sanar» la «profunda herida» por la condena a García Ortiz