Navarra+ y EH Bildu redoblan la presión sobre Chivite en una semana clave Esparza ofrece los votos de UPN a Sánchez si la socialista da marcha atrás y la izquierda abertzale pide interlocución directa IVÁN ORIO SAN SEBASTIÁN. Miércoles, 26 junio 2019, 07:49

El máximo responsable del Parlamento de Navarra, Unai Hualde, mantendrá hoy y mañana la ronda de consultas con los portavoces de los diferentes grupos para la designación de candidatos a la presidencia de la comunidad foral. La reunión con el PSN se celebrará mañana a las diez y media, pero su aspirante, María Chivite, no se postulará para asumir el cargo hasta que no alcance un acuerdo previo con sus potenciales socios, Geroa Bai, Podemos e Izquierda-Ezkerra.

En una semana que puede resultar determinante, la coalición integrada por UPN, PP y Ciudadanos, de un lado, y EH Bildu, de otro, han redoblado su presión sobre Chivite, que ya ha presentado la base programática a sus eventuales aliados para intentar acelerar las negociaciones.

Navarra Suma volvió a plantear un cambio de cromos a los socialistas. Hasta ahora, el presidente de UPN, Javier Esparza, había anunciado que los dos diputados de su partido facilitarían la investidura de Pedro Sánchez si el PSN hace lo propio con él la comunidad foral. Es decir, proponía una abstención. Ayer, el dirigente regionalista dio un paso más y ofreció al líder del PSOE los dos votos afirmativos de sus representantes en la Cámara baja si ordena a Chivite que se eche a un lado y el grupo socialista se abstiene para favorecer un Gobierno -en cualquier caso en minoría- de Navarra Suma.

Por su parte, la coalición soberanista, cuya abstención sería necesaria para que Chivite accediera al Palacio Foral, dejó claro que no se va a conformar con desempeñar un papel secundario en la búsqueda de consensos. Su parlamentario Adolfo Araiz exigió una «interlocución directa» con el PSN. La respuesta socialista no se hizo esperar. Su secretario de Organización en Navarra, Ramón Alzórriz, subrayó que su partido ya ha manifestado que no va a «negociar ni pactar nada» con Bildu.

Ayer se celebró la primera Mesa y Junta de Portavoces del Parlamento de Pamplona de la nueva legislatura. Navarra Suma presentó una declaración contra la exaltación del terrorismo en las fiestas patronales que recibió el apoyo del PSN. Esparza agradeció el respaldo de los socialistas, pero aprovechó el contexto para enviar un aviso navegantes: «Si (el PSOE) se separa de EH Bildu y Geroa Bai, puede tener nuestro voto favorable para la investidura, pero si sigue empeñado en estar de la mano de Bildu, de los que van a brindar en estas fiestas por los asesinos, no va a poder contar con nosotros».