Dos mujeres pelearán por ser la candidata de Podemos a la Alcaldía de Donostia La independiente Elena Urdaneta y Aitzole Araneta se someterán a primarias al no alcanzar el partido una lista unitaria de consenso ELISA LÓPEZ SAN SEBASTIÁN. Sábado, 12 enero 2019, 10:43

No pudo ser. Las diferentes familias que conviven en el partido en Euskadi no lograron, a última hora de ayer, consensuar una candidatura única y de consenso y, finalmente, serán dos las listas que en principio se presentarán a las primarias de Podemos Euskadi para la Alcaldía de San Sebastián. Serán dos mujeres, Elena Urdaneta y Aitzole Araneta, dos donostiarras con perfiles muy diferentes, las que competirán por hacerse, cada una con su plancha, con la batuta en la carrera electoral del próximo 26 de mayo, una vez hayan recibido el respaldo de la militancia tras el proceso de primarias.

El as bajo la manga de Elena Urdaneta es el de contar con el respaldo del sector afín a Pablo Iglesias, con gran poder interno, tal y como confirmaron las últimas primarias para el Congreso de los Diputados. Esta corriente apostaba por una candidata independiente, de prestigio en el progresismo vasco, para la Alcaldía de San Sebastián en busca de un voto transversal. Y ayer confirmó a este periódico el nombre de Elena Urdaneta. Mujer, euskaldun, ligada a movimientos sociales, la coordinadora general en España de Médicos del Mundo y directora de Innovación Cooperativa de Euskampus -fundación para la gestión del proyecto Campus de Excelencia Internacional de la UPV- cuenta con una dilatada y reconocida trayectoria en el ámbito de la salud y los derechos humanos y reúne, a juicio de sus defensores, todas las características para liderar la lista avalada por Pablo Iglesias. No obstante, esta doctora en Farmacia se presenta como candidata independiente ya que no está vinculada como militante al partido morado. Y aunque ha desarrollado su actividad profesional en varios lugares del mundo, actualmente vive en el barrio de Altza.

Urdaneta tiene el aval de Iglesias, y Araneta, del sector que dirige el partido en Donostia

La militancia podrá votar de manera presencial o telemática del 1 al 5 de febrero

Un perfil que tiene como objetivo arrebatar votos a la izquierda abertzale pero que, no obstante, deberá competir en primarias con la responsable del área LGTBI del consejo estatal ciudadano Aitzole Araneta -que ya fue candidata a las primarias de Podemos al Congreso-, y que ahora es la aspirante de la corriente anticapitalista, sector que dirige actualmente el partido en San Sebastián con Iosu del Moral a la cabeza.

Sexóloga donostiarra de 36 años, Araneta es técnica de Igualdad y Participación, miembro del Consejo Ciudadano Estatal y más cercana a la dirección vasca de Lander Martínez. Es una persona muy implicada con el movimiento en favor de los derechos de las personas transexuales, colectivo al que pertenece, gays y lesbianas, y milita en el partido de Pablo Iglesias desde sus inicios.

Proceso en marcha

En cualquier caso, ya está en marcha el proceso de primarias internas a las alcaldías, una vez concluido el de las forales. Respecto a las fechas marcadas en el proceso, la publicación de las candidaturas individuales tendrá lugar el próximo sábado 19. Del 22 al 26, se concederán los avales y la confirmación de las candidaturas e inscripción de listas será entre los días 27 y 28. El 2 de febrero se publicarán las candidaturas definitivas y comenzará la campaña, con las votaciones del 1 al 5 de febrero.

Según los cálculos internos de la formación podemita, se realizarán primarias en alrededor de 40 municipios vascos y, una vez que concluya el primer proceso, «esperan alcanzar los 50 municipios» con la confluencia como Elkarrekin Podemos, que sumaría a otras formaciones de izquierdas como Ezker Anitza-IU y Equo, aliadas ya en el Parlamento Vasco.