Un muerto y un herido grave tras registrarse una deflagración en la base militar de Viator Las primeras hipótesis apuntan a la detonación de un artefacto explosivo

Nerea Escámez Almería Viernes, 31 de octubre 2025, 12:52 | Actualizado 13:10h.

Un legionario ha fallecido en la mañana de este viernes tras la explosión de un artefacto en la Base de La Legión de Viator. Además de la víctima mortal hay un herido grave por la explosión de este artefacto.

La deflagración se ha producido minutos antes de las 11 horas, conforme el aviso que se ha recibido desde el campamento en Emergencias 112 Andalucía. Desde la coordinadora, se ha dado aviso a Bomberos de Almería, Policía Local de Viator, Guardia Civil y miembros del 061, que se han desplazado en helicóptero a la zona.

La Guardia Civil permanece en el lugar de los hechos para tratar de esclarecer lo ocurrido, según informa el diario Ideal.

Las primeras hipótesis apuntan a la detonación de un artefacto explosivo, si bien desde la Brigada de la Legión no han confirmado aún este extremo.