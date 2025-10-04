Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Guillermo Fernández Vara. HOY

Muere el expresidente de la Junta de Extremadura Guillermo Fernández Vara a los 66 años

El actual vicepresidente segundo del Senado ha fallecido como consecuencia de un cáncer de estómago que le fue detectado hace dos años

Pablo Calvo

Sábado, 4 de octubre 2025, 16:20

Comenta

Guillermo Fernández Vara, presidente de la Junta de Extremadura durante 12 años y actual vicepresidente segundo del Senado, ha fallecido este sábado 4 de octubre ... en Badajoz como consecuencia de un cáncer de estómago que le fue detectado en 2023. El día 6 de octubre hubiera cumplido 67 años.

