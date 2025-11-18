Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Una de las conversaciones entre Cerdán y Antxon a través de la aplicación Threema incluida en el informe de la UCO. DV

Móviles apagados y un Whatsapp a prueba de espías: así trataban Cerdán y Antxon de ocultar sus citas

El informe de la UCO destaca que ambos y Justo, apoderado en Acciona, «otorgaban a sus encuentros un alto grado de privacidad»

Alexis Algaba
Melchor Sáiz-Pardo

Alexis Algaba y Melchor Sáiz-Pardo

San Sebastián

Martes, 18 de noviembre 2025, 19:14

Comenta

Móviles apagados, un sistema de mensajería a prueba de espías, reuniones en inmuebles alquilados por Servinabar y videoconferencias con anotaciones manuscritas. Con estos mecanismos trataban ... de elevar las medidas de seguridad en sus citas Santos Cerdán, el empresario elgoibartarra Antxon Alonso (su socio en Servinabar), y Justo Vicente Pelegrini (apoderado de Acciona Infraestructuras), según se desprende del informe de la Unidad Central Operativa (UCO) «Acciona-Servinabar» en el que la Guardia Civil desnuda la trama corrupta del exnúmero tres del PSOE.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La chocolatería de San Sebastián que cierra sus puertas tres años después de abrir: «Le hemos puesto todo el cariño a este proyecto»
  2. 2

    El asesino de Buesa queda en libertad tras 25 años en la cárcel
  3. 3

    «Es el momento de contar los abusos que sufrí; callarlo te hace más daño»
  4. 4 La boda que surgió de la quintada de 1983: «Cada uno tenía su pareja y entonces no pasó nada pero teníamos un feeling especial»
  5. 5 El motivo por el que Cenando con Pablo señala a la tarta de queso de La Viña: «No tiene nada especial»
  6. 6 Llega la masa de aire ártico a Gipuzkoa: consulta los municipios que se quedarán con temperaturas bajo cero esta semana
  7. 7 Derriban la cruz de Morkaiku de Elgoibar, construida por el franquismo en memoria del tío del rey emérito
  8. 8 Verano de 1936: tenaza militar sobre Gipuzkoa
  9. 9

    Gipuzkoa suaviza a 3.000 jóvenes los requisitos de la cuenta vivienda ante la crisis inmobiliaria
  10. 10 Fallece Isabel López Biurrun, la donostiarra que coloreó la ciudad de principios del siglo XX

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Móviles apagados y un Whatsapp a prueba de espías: así trataban Cerdán y Antxon de ocultar sus citas

Móviles apagados y un Whatsapp a prueba de espías: así trataban Cerdán y Antxon de ocultar sus citas