Mouliaá pide tres años de prisión a Errejón por presunto abuso sexual continuado

La defensa de la actriz Elisa Mouliaá ha presentado su escrito provisional de acusación contra Íñigo Errejón, procesado por un delito sexual cometido presuntamente en ... octubre de 2021. El abogado de la acusación particular de la causa, que se ha instruido en un juzgado de Madrid, ha reclamado tres años de cárcel al exdiputado y exportavoz de Sumar por supuesto abuso sexual continuado. Se trata del ilícito vigente antes de la reforma del Código Penal con la introducción de la ley del 'solo sí es sí'.

En su escrito de doce páginas, la representación de Mouliaá reclama además una indemnización de 30.000 euros «por daños morales y por los daños sufridos a consecuencia del abuso sexual o, subsidiariamente la que se determine en su caso, en fase de ejecución». También solicita que se abra una pieza separada de responsabilidad civil contra el acusado, así como se le requiera el abono de fianza y, en caso de no ser abonada, se realicen diligencias para averiguar su situación patrimonial.

Errejón, que niega los hechos, recurrió su procesamiento al entender que en los hechos denunciados no existen «mínimos indicios» de culpabilidad. Su defensa sostiene que las diligencias practicadas durante la fase de investigación «descartan la existencia de mínimos indicios de criminalidad y corroboran el inventado relato de la denunciante», a la que señalan por querer ganar fama y popularidad con este caso, de «subirse a la ola» de la televisión en un momento en el que no generaba ingresos y le acusan de denuncia falsa.